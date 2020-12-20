進軍國會？參選總統？龐培歐一手好牌

龐培歐卸任後計畫返鄉，轉戰其他公職的可能性很高。（路透）

美國總統川普 執政即將落幕，過去四年先是以中央情報局局長身分掌管國外情資，後來處理國際關係的國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)，計畫搬回老家堪薩斯州。支持者和觀察家咸認，曾在該州擔任六年聯邦眾議員的龐培歐若要轉戰其他民選職位，以他這四年累積的資源，都讓他處於有利的戰鬥位置，不愁沒牌可打。

川普任期接近尾聲，龐培歐雖表示專注於眼前工作，無暇思考下一步，但也不願排除競選公職的可能性。就他在海內外累積的政治資本來說，支持者認為州長和聯邦參議員都是合理的安排，甚或是正副總統。

共和黨堪薩斯州黨部主委卡克曼告訴華爾街日報：「就我在黨內所得到的訊息，龐培歐想選甚麼都可以。」黨部委員卡爾斯則認為，龐培歐可能在兩年後挑戰州長蘿拉．凱利：「共和黨現在是川普的黨，就川普的小圈圈來看，龐培歐最有擔任接班人的分量。」

在國務卿任內，龐培歐奉行川普「美國優先 」的政策，是對中國和伊朗的大鷹派，而且將其論述帶回國內在各州輔選時宣揚。他專注在能引起共和黨保守派基本盤共鳴的議題，像是宗教及反墮胎。有民主黨人批評他「出口轉內銷」，趁機累計個人政治資本，但他矢口否認：「我想都沒想過」。

聯邦參議員多數黨領袖麥康諾曾遊說龐培歐出馬角逐今年的堪薩斯州聯邦參議員，在和黨內山頭討論過後龐培歐決定按兵不動，後來表示從未認真考慮過轉換跑道這件事。

川普是否再戰2024，是黨內任何有意問鼎大位者的最主要挑戰。龐培歐有外交經驗，曾任美駐聯合國大使的海理也有；參院外交委員會有克魯茲；軍事委員會的柯頓跟龐培歐一樣，都是陸軍軍官出身，所以龐培歐的優勢未必有想像中那麼顯著。

倒是龐培歐當年由眾議員轉入行政，選舉結餘款將近100萬美元，未來如果有意參選，將可啟用這筆款項。民主黨籍的堪薩斯州州長凱利與共和黨籍的聯邦參議員莫蘭，都已經表態2022將尋求連任。

在美國2018年退出伊朗與美、中、俄、英、法、德六強簽署的限核協議前，龐培歐由中情局轉戰國務院，接替提勒森成為國務卿。美國稍早也退出了巴黎氣候協定和跨太平洋夥伴協定(TPP)。龐培歐是川普陣營的反中大將，身邊人士透露龐培歐相信「美國優先」保護美國民眾的核心思想在未來許多年都將主導共和黨的正統意識形態，強調經濟戰而非武力衝突。

論龐培歐的政績，並沒有簽訂重大國際協議。推動以色列與幾個阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」，主要推手是川普女婿兼高級顧問庫許納。慫恿英國等盟邦不要使用華為的５Ｇ技術，龐培歐不遺餘力。

擁有4萬5000名會員的德州普雷斯頓伍德浸信會教堂是全美最大的教堂之一，本身是福音派新教徒的龐培歐九月曾在做禮拜時演說，表示將個人信仰連結美國外交政策是必要的。某位前大使道破龐培歐的動機：「若要接收川普的基本盤，就必須對他們說話」。