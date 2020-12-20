川普拒認敗選 內閣、幕僚卻忙尋出路 討論開公司、受訪

川普總統18日在白宮舉行會議，討論大選舞弊指控的後續問題。(美聯社)

儘管川普 總統仍拒絕承認敗選，日前甚至和盟友討論動用軍隊迫使部分州重新選舉的可行性，但上從副總統潘斯、內閣首長、下至各級幕僚，都在安排自己的下一步；白宮 內外種種跡象都顯示：川普四年總統任期即將結束。

潘斯已開始在華府郊區尋找新家，並計畫在國會計算選舉人團票數當天出國進行告別訪問。白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)開始討論與白宮幕僚和友人合開設顧問公司的事。白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)告訴朋友，他計畫重返廣播電台，有很多工作機會在排隊等他。

白宮眾幕僚正悄悄準備下一份工作，也忙著應付外界友人的各種最後的人情請託，內閣首長則忙著接受下台前的媒體專訪。

華盛頓郵報 報導，知情人士透露，以川普陣營顧問米勒(Jason Miller)為首的顧問，已開始審閱各種有關總統卸任出書提案，以決定哪些值得合作，哪些該避免。當然，出書提案最後還是要由川普批准。

在川普任期最後倒數階段，各方請託每天不斷湧向白宮官員，各種要求都有，但最多的是想在白宮吃頓「最後的午餐」、到西廂拍照留影，參觀禮品店、把白宮當成聖誕賀卡背景等等。一位資深官員坦率地說：「他們都想舔最後一口冰淇淋，每個人都想要點東西。」

至於國會議員則是向白宮大量提出特赦要求，期盼川普在最後一刻動用總統權力施恩赦免某些人的罪行。好幾位顧問說，這些蜂湧而至的請求讓他們大感驚訝，少說「有數百件」。

四名官員表示，沒有人在認真計畫川普第二任期，白宮西廂辦公室比以往任何時候都處於休眠狀態，幕僚將大把時間花在找工作面試，不少人擔心要是被發現，有可能1月20日還沒到就會被開除。

白宮橢圓形辦公室外，曾經如車水馬龍般地喧鬧，人人都希望能見到總統，現在已熱鬧不再。

普林斯頓大學總統歷史學家茱莉亞‧塞萊澤(Julian Zelizer)說，「在總統任期最後幾天，人們想來趟白宮最後巡禮、希望總統赦免或是拚命找工作，這些都很正常。不正常的是對選舉合法性進行全面攻擊，試圖推翻此合法性。這才是不尋常的地方。」