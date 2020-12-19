染疫部長日前來參觀 華盛頓紀念碑被迫關閉

由於確診新冠肺炎的內政部長柏恩哈德日前曾私下參觀，恐致員工感染病毒，華盛頓紀念碑暫時關閉。(美聯社)

內政部 (U.S. Interior Department)18日宣布，暫時關閉華盛頓紀念碑(Washington Monument)，起因是已經確診染疫的內政部部長伯恩哈特(David Bernhardt)曾私下到此參觀，與部分員工接觸導致他們必須進行隔離，導致華盛頓紀念碑管理人手不足，才被迫出此下策。

內政部發言人古德溫(Nicholas Goodwin)透過電子郵件公開聲明表示：「無論在什麼樣的情況，只要有我們的人員確診感染，我們都會協助並確保一切遵照公共衛生官員的指示，包含提供接觸史名單、還有接觸地區進行消毒等。」

一般人想進入華盛頓念碑內參觀，但事前需要登記申請，每天也有參觀員額的限制；華盛頓郵報指出，伯恩哈特經常喜歡帶賓客私下參訪華盛頓紀念碑，本周稍早的狀況也是如此。

「由於部長近期曾造訪過華盛頓紀念碑，出於謹慎和配合公衛官員，幾位員工已經先行檢疫隔離，但也造成我們人力暫時性地缺乏，因此華盛頓紀念碑必須暫時關閉一段時間。」但古德溫重申，該園區21日將再度開放。

伯恩哈特於16日檢測新冠肺炎後結果呈現陽性反應，他也成為川普 執政團隊中最近期染疫的官員，而原定當天與川普總統舉行的内閣會議也因此無法出席；但伯恩哈特屬於無症狀患者，因此隔離期間他仍會繼續工作。

華盛頓紀念碑為華府特區 最著名的旅遊景點之一，全高169.3公尺的建築物，與其他政府機關矗立一旁，為世界最高的石製建築；遊客可以搭乘電梯到頂樓參觀，但受到疫情影響此觀光景點數月來一直處於關閉狀態，直到今年10月才又開放，而電梯乘載人數的限制也比以前更少。