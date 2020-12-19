我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

染疫部長日前來參觀 華盛頓紀念碑被迫關閉

編譯林梅婕／綜合18日電
由於確診新冠肺炎的內政部長柏恩哈德日前曾私下參觀，恐致員工感染病毒，華盛頓紀念碑暫時關閉。(美聯社)
由於確診新冠肺炎的內政部長柏恩哈德日前曾私下參觀，恐致員工感染病毒，華盛頓紀念碑暫時關閉。(美聯社)

內政部(U.S. Interior Department)18日宣布，暫時關閉華盛頓紀念碑(Washington Monument)，起因是已經確診染疫的內政部部長伯恩哈特(David Bernhardt)曾私下到此參觀，與部分員工接觸導致他們必須進行隔離，導致華盛頓紀念碑管理人手不足，才被迫出此下策。

內政部發言人古德溫(Nicholas Goodwin)透過電子郵件公開聲明表示：「無論在什麼樣的情況，只要有我們的人員確診感染，我們都會協助並確保一切遵照公共衛生官員的指示，包含提供接觸史名單、還有接觸地區進行消毒等。」

一般人想進入華盛頓念碑內參觀，但事前需要登記申請，每天也有參觀員額的限制；華盛頓郵報指出，伯恩哈特經常喜歡帶賓客私下參訪華盛頓紀念碑，本周稍早的狀況也是如此。

「由於部長近期曾造訪過華盛頓紀念碑，出於謹慎和配合公衛官員，幾位員工已經先行檢疫隔離，但也造成我們人力暫時性地缺乏，因此華盛頓紀念碑必須暫時關閉一段時間。」但古德溫重申，該園區21日將再度開放。

伯恩哈特於16日檢測新冠肺炎後結果呈現陽性反應，他也成為川普執政團隊中最近期染疫的官員，而原定當天與川普總統舉行的内閣會議也因此無法出席；但伯恩哈特屬於無症狀患者，因此隔離期間他仍會繼續工作。

華盛頓紀念碑為華府特區最著名的旅遊景點之一，全高169.3公尺的建築物，與其他政府機關矗立一旁，為世界最高的石製建築；遊客可以搭乘電梯到頂樓參觀，但受到疫情影響此觀光景點數月來一直處於關閉狀態，直到今年10月才又開放，而電梯乘載人數的限制也比以前更少。

內政部 川普 華府特區

上一則

威州聖母院爆染疫 一周8修女死亡 同天4人病歿

下一則

「感覺被判死刑」5人就有1人染疫 全美監獄1700人病歿

延伸閱讀

全美5天確診暴增百萬 洛杉磯郡每小時2人染疫亡

全美5天確診暴增百萬 洛杉磯郡每小時2人染疫亡
染疫後減少活動 馬克宏：目前感覺良好

染疫後減少活動 馬克宏：目前感覺良好
華青遭關移民監獄 母憂兒染疫

華青遭關移民監獄 母憂兒染疫
歐洲逾50萬人染疫亡 歐盟27日開打疫苗

歐洲逾50萬人染疫亡 歐盟27日開打疫苗

熱門新聞

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

2020-12-19 03:00
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩