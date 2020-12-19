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「感覺被判死刑」5人就有1人染疫 全美監獄1700人病歿

編譯林育正／綜合18日電
全美監獄中的囚犯，已有五分之一感染新冠病毒，其中1700人死亡；圖為猶他州民眾在一處監獄門前為囚犯禱告。(美聯社)
全美監獄中的囚犯，已有五分之一感染新冠病毒，其中1700人死亡；圖為猶他州民眾在一處監獄門前為囚犯禱告。(美聯社)

在全美的州立和聯邦監獄，平均每五位囚犯就有一人感染新冠肺炎，比例高於一般大眾，也成為另一個超級傳播點；疫情爆發至今，已經有超過1700名囚犯染疫死亡，而本周更有兩名死囚染疫，導致律師呼籲延期行刑。

全美囚犯平均五分之一染疫，但其實還有24個州的監獄比例更高，已達疫情爆發以來的最高點。

「數字絕對不只這樣。」紐約市懲教衛生服務部門的前首席醫療長文特斯(Homer Venters)就說，疑似染疫的囚犯不僅沒接受檢測，連應有的醫療照護也沒有，因此病情更加嚴重。

最近剛從堪薩斯州蘭辛(Lansing)矯正單位出獄的威斯摩蘭(Donte Westmoreland )就說：「在那裡，我感覺好像被判了死刑。」他與超過100名染疫囚犯同住開放式的牢房，每天起床，便能看見有人病倒在地上，甚至無法自行起身。

他說：「有人就在我面前邁向死亡，這真的是最恐怖的一幕。」在獄中他也曾染疫，獨自在牢房中出汗、發抖，六周之後才康復。

全美監獄中已有五分之一在押囚犯感染新冠病毒，感染率四倍於普通民眾；圖為加州民眾在...
全美監獄中已有五分之一在押囚犯感染新冠病毒，感染率四倍於普通民眾；圖為加州民眾在一間監獄外集會，關注囚犯健康。(美聯社)

堪薩斯州的監獄有5100多名囚犯染病，僅優於南達科他和阿肯色州；近一半囚犯染疫的比例，比一般大眾高了八倍，其中有11人死亡；根據智庫調查，20多個州監獄工作人員和囚犯並不在注射疫苗的名單上。

在監獄中無法保持社交距離，染病率又比外界要高，儘管疫苗已經問世，但有部分人士反對讓犯人提早接種；科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)就說：「一般沒有犯罪的民眾接種前，我們不會為囚犯施打疫苗。」

而在民主黨總統當選人拜登上任前，預計還有三名死刑犯將接受行刑，不過其中兩人強森(Corey Johnson)和希格斯(Dustin Higgs)目前感染新冠肺炎。

強森原本預計在1月14日接受注射行刑，但他的律師薩茲曼(Donald Salzman)和塔巴克(Ronald Tabak)要求聯邦當局延緩執行死刑；律師表示，病情將增添他人在行刑日前與囚犯互動的難度，「若政府不撤銷行刑日，那我們將要求法院介入。」

監獄 疫苗 疫情

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