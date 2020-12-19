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加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

首批接種疫苗華裔醫師：除了胳膊痠 無不良症狀

記者張筠／維州報導
身為首批接種疫苗的醫護人員，靳普凱希望能給大家增添信心。(記者張筠 / 攝影)
身為首批接種疫苗的醫護人員，靳普凱希望能給大家增添信心。(記者張筠 / 攝影)

新冠疫苗施打本周啟動，北維州伊諾瓦醫院(Inova Hospital)的華裔醫生靳普凱作為首批接種的醫護人員，表示接種疫苗後沒有出現任何不良症狀，隔天胳膊稍有痠痛，但仍然正常上班，該做的防護一點也不會少，疫苗算是一層額外的保護，「希望我接種完也能給大家增添信心。」

靳普凱17日下班後去接種第一針輝瑞的新冠疫苗，21天後將接種第二針。(記者張筠 ...
靳普凱17日下班後去接種第一針輝瑞的新冠疫苗，21天後將接種第二針。(記者張筠 / 攝影)

靳普凱是伊諾瓦醫院的放射科技術人員，平時主要負責X光和斷層掃描(CT)工作，由於新冠肺炎屬於上呼吸道疾病，他經常接觸相關病患，屬於風險最高的醫護群體，也有最優先接種資格。

北維州伊諾瓦醫院本周啟動首批新冠疫苗接種工作，優先給在抗疫一線的醫護人員施打疫苗...
北維州伊諾瓦醫院本周啟動首批新冠疫苗接種工作，優先給在抗疫一線的醫護人員施打疫苗。(記者張筠 / 攝影)

他說，醫院將接種疫苗的順序分三批，「第一批是直接和病人接觸的醫生、護士和實驗室人員，第二批為門診人員，第三批是行政人員。」

靳普凱17日下班後接種疫苗，「全程不到十秒，打後沒什麼感覺，在現場觀察等候了15分鐘。」

靳普凱對新冠疫苗有信心，但身邊部分同事仍有顧慮。

他表示，新冠疫苗已知的不良反應和一般流感疫苗差不多，「基本上是局部痠痛、發燒，嚴重一點可能就是眩暈。」

靳普凱表示，現在物資基本充足，但總體病患數量仍在增加，所以工作強度還是很大。(記...
靳普凱表示，現在物資基本充足，但總體病患數量仍在增加，所以工作強度還是很大。(記者張筠 / 攝影)

靳普凱表示，接種完疫苗當晚有些疲憊，「可能是疫苗(導致)，也可能是工作比較累。」他已在抗疫一線工作將近一年，「春季疫情高峰時物資和人力都比較緊張，現在物資基本充足，但總體病患數量仍在增加，所以工作強度還是很大。」

由於醫院部分人員離職或因病請假，靳普凱近幾個月輪流承擔不同時段，「每三周甚至兩周就要輪一周晚班，每天值班十小時」，除了生理時鐘被打亂，夜班也有更大的心理壓力和孤獨情緒，「身心都比較疲憊。」

靳普凱身邊也曾有多名同事確診，「我也會擔心，尤其進到隔離病房，戴上口罩，穿上防護服，把門一關上，感覺就像兩個世界，能聽到自己的呼吸聲。」

他一直都很重視防護，除了基本工作上的防護，「能不去的地方就少去，穿戴醫院消毒過的工作服，下班後在醫院洗澡再回家，避免把病毒帶出。」

「打完疫苗後該有的防護還是要做好，畢竟抗體生效也需要時間。」回顧近一年來的抗疫工作，靳普凱說令他印象深刻的事情很多，「其中最深刻的是當時很多人捐物資，甚至有很多幾年沒聯絡的朋友主動聯繫我，還是很感動的。」

流感疫苗 疫情 華裔

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