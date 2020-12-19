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加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

潘斯、波洛西、麥康諾 直播打疫苗…FDA批准莫德納緊急使用

編譯潘勛／綜合18日電
副總統潘斯18日接種新冠疫苗，結束後表示沒什麼感覺。(美聯社)
副總統潘斯18日接種新冠疫苗，結束後表示沒什麼感覺。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)18日晚間通過緊急使用莫德納(Moderna)公司研發的新冠疫苗，讓抗疫新添利器，預計在21日便可送到各地點，供表定優先群眾接種疫苗；另一方面，副總統潘斯夫婦、眾院議長波洛西及參院多數黨領袖麥康諾當天都已接受輝瑞新冠疫苗注射，並在電視、社群媒體公布自己接種的情形，以消除民眾對疫苗安全的疑慮。

輝瑞及莫德納這兩款疫苗十分相似；美聯社18日報導，國家衛生研究院(NIH)所長柯林斯(Francis Collins)表示，兩款疫苗藥效之佳，勝過大多數科學家原先預估，科學界創造出不可思議的成果。

美國18日成為全球第一個批准莫德納與NIH聯合研發的疫苗的國家；FDA批准緊急使用莫德納疫苗後，歐洲衛生法規單位可望在2021年元月6日跟進；英國、加拿大等幾個國家都已批准使用輝瑞疫苗。

FDA在前一周已先批准輝瑞及德國BioNTech聯合研發的疫苗緊急使用；數百萬劑輝瑞疫苗已分撥給第一線醫療人員及安養之家長者，進行接種。

兩款疫苗都進行大型臨床實驗，進一步研究成果雖還沒全部出爐，但初步結果均顯示它們很安全，免疫保護力很強；另外，莫德納的疫苗不必保存在超低溫環境，所以更容易管理。

新冠疫情嚴峻，目前造成美國每天逾3000人病故，聖誕假期季即將開始，家族團聚勢必讓病毒傳播得更廣，一片愁雲慘霧中，莫德納疫苗獲准緊急使用，堪稱另道曙光；莫德納公司估計，2021年第一季可供應1億到1億2500萬劑疫苗給全球使用，其8500萬到1億劑已由美國訂走。

波洛西及麥康諾以外，美國國會已加速疫苗接種行動；國會山莊首席醫師莫納漢(Brian P. Monahan)17日晚間通知參、眾兩院議員，依政府存續綱領，他們有資格率先接種，要求他們接洽他的辦公室，安排時間接種。

副總統潘斯及公衛署長亞當斯(Jerome Adams)18日在電視直播上接種疫苗；潘斯盛讚疫苗為「醫學奇蹟」。

潘斯、波洛西及麥康諾三人公開接種疫苗，係因公衛官員試圖說服民眾不要懷疑，前來接種，以便國家能由這次疫情振作起來；總統當選人拜登及準第一夫人吉兒將在21日接種，而副總統當選人賀錦麗伉儷預計在一周後注射疫苗。

雖說緊急批准使用莫德納疫苗，讓抗疫添增生力軍，但是要到2021年春季，疫苗總量才足以讓全民接種，在此之前，疫苗必須按優先次序配給。柯林斯表示，要在2021年中旬以前，讓近八成美國人對新冠病毒擁有免疫力，若是辦不到，那麼疫情還會持續。

FDA18日晚批准緊急使用莫德納新冠疫苗，最快將於周一運至各州提供注射。(Get...
FDA18日晚批准緊急使用莫德納新冠疫苗，最快將於周一運至各州提供注射。(Getty Images)
國會眾院議長波洛西18日在辦公室接受新冠疫苗注射。(美聯社)
國會眾院議長波洛西18日在辦公室接受新冠疫苗注射。(美聯社)
副總統潘斯的夫人凱倫18日也接種了新冠疫苗。(路透)
副總統潘斯的夫人凱倫18日也接種了新冠疫苗。(路透)
國會眾院議長波洛西完成新冠疫苗注射後，展示疫苗接種者的卡片。(美聯社)
國會眾院議長波洛西完成新冠疫苗注射後，展示疫苗接種者的卡片。(美聯社)

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