法馬克宏確診隔離 美內政部長、拜登親信也中鏢

法國總統馬克宏(左)確診新冠肺炎，將隔離七天。他日前曾接觸的多國領導人宣布自主隔離。圖為馬克宏14日與經濟合作與發展組織 (OECD) 秘書長Angel Gurria(右)在巴黎見面時握手。(路透)

在新冠疫情日趨嚴重之際，政府官員也再度頻傳染疫，不僅法國總統馬克宏 17日確診染疫，美國 內政部長柏恩哈德(David Bernhardt)16日檢測新冠病毒，呈陽性反應但無症狀，已開始隔離；阿拉巴馬州共和黨眾議員羅傑斯(Mike Rogers)17日推文公告自己確診，症狀輕微，成為國會本周以來確診的第四人；總統當選人拜登 的親信李奇蒙(Cedric Richmond)17日也確診，所幸他未與拜登密切接觸，拜登檢測呈陰性。

法國總統府17日上午發出新聞稿，證實總統馬克宏確診新冠肺炎，將按照國家規定隔離七天，期間正常處理公務，採遠距工作；馬克宏為12月21日出生，他將在隔離期間迎接43歲生日。

曾接觸過馬克宏的第一夫人碧姬、總理卡斯特克斯及國會議長費朗德也將隔離，三人目前皆無症狀。

西班牙總理桑傑士14日曾和馬克宏面對面會談，因此也須隔離；葡萄牙總理柯斯塔16日與馬克宏共進午餐，也宣布自主隔離。

在美國方面，內政部發言人古德溫(Nicholas Goodwin)表示，51歲的內政部長柏恩哈德16日準備參加川普總統召開的內閣會議前接受檢測，結果確診但沒有症狀，隔離期間將會持續遠端工作。

51歲的美內政部長柏恩哈德16日檢測新冠病毒，呈陽性反應但無症狀，將隔離。隔離期間將會持續遠端工作。(Getty Images)

羅傑斯則在17日推文寫道：「今早，我確診新冠肺炎，我立刻諮詢國會主治醫師辦公室，目前自我隔離。」

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，羅傑斯在美國刷新單日最高新增確診通報紀錄和單日最高死亡人數的翌日確診，成為國會過去一周以來確診的第四人、疫情爆發以來的第49人。

過去一周確診的另三名國會議員為加州共和黨眾議員努尼斯(Devin Nunes)、克萊佛特(Ken Calvert)，以及南卡羅來納州共和黨眾議員威爾遜(Joe Wilson)。

拜登交接小組17日發表的聲明則說，獲拜登欽點為白宮公眾參與辦公室(Office of Public Engagement)主任的李奇蒙確診，但李奇蒙與拜登並未密切接觸。

拜登發言人凱特‧貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)表示，李奇蒙將隔離14天，並在回歸工作崗位前接受兩次篩檢。