我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

法馬克宏確診隔離 美內政部長、拜登親信也中鏢

編譯陳韻涵、莊蕙嘉／綜合報導
法國總統馬克宏(左)確診新冠肺炎，將隔離七天。他日前曾接觸的多國領導人宣布自主隔離。圖為馬克宏14日與經濟合作與發展組織 (OECD) 秘書長Angel Gurria(右)在巴黎見面時握手。(路透)
法國總統馬克宏(左)確診新冠肺炎，將隔離七天。他日前曾接觸的多國領導人宣布自主隔離。圖為馬克宏14日與經濟合作與發展組織 (OECD) 秘書長Angel Gurria(右)在巴黎見面時握手。(路透)

在新冠疫情日趨嚴重之際，政府官員也再度頻傳染疫，不僅法國總統馬克宏17日確診染疫，美國內政部長柏恩哈德(David Bernhardt)16日檢測新冠病毒，呈陽性反應但無症狀，已開始隔離；阿拉巴馬州共和黨眾議員羅傑斯(Mike Rogers)17日推文公告自己確診，症狀輕微，成為國會本周以來確診的第四人；總統當選人拜登的親信李奇蒙(Cedric Richmond)17日也確診，所幸他未與拜登密切接觸，拜登檢測呈陰性。

法國總統府17日上午發出新聞稿，證實總統馬克宏確診新冠肺炎，將按照國家規定隔離七天，期間正常處理公務，採遠距工作；馬克宏為12月21日出生，他將在隔離期間迎接43歲生日。

曾接觸過馬克宏的第一夫人碧姬、總理卡斯特克斯及國會議長費朗德也將隔離，三人目前皆無症狀。

西班牙總理桑傑士14日曾和馬克宏面對面會談，因此也須隔離；葡萄牙總理柯斯塔16日與馬克宏共進午餐，也宣布自主隔離。

在美國方面，內政部發言人古德溫(Nicholas Goodwin)表示，51歲的內政部長柏恩哈德16日準備參加川普總統召開的內閣會議前接受檢測，結果確診但沒有症狀，隔離期間將會持續遠端工作。

51歲的美內政部長柏恩哈德16日檢測新冠病毒，呈陽性反應但無症狀，將隔離。隔離期...
51歲的美內政部長柏恩哈德16日檢測新冠病毒，呈陽性反應但無症狀，將隔離。隔離期間將會持續遠端工作。(Getty Images)

羅傑斯則在17日推文寫道：「今早，我確診新冠肺炎，我立刻諮詢國會主治醫師辦公室，目前自我隔離。」

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，羅傑斯在美國刷新單日最高新增確診通報紀錄和單日最高死亡人數的翌日確診，成為國會過去一周以來確診的第四人、疫情爆發以來的第49人。

過去一周確診的另三名國會議員為加州共和黨眾議員努尼斯(Devin Nunes)、克萊佛特(Ken Calvert)，以及南卡羅來納州共和黨眾議員威爾遜(Joe Wilson)。

拜登交接小組17日發表的聲明則說，獲拜登欽點為白宮公眾參與辦公室(Office of Public Engagement)主任的李奇蒙確診，但李奇蒙與拜登並未密切接觸。

拜登發言人凱特‧貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)表示，李奇蒙將隔離14天，並在回歸工作崗位前接受兩次篩檢。

拜登 馬克宏 美國

上一則

川普想發2000元現金紓困 最後關頭被擋下

下一則

紓困案最後一哩 兩黨共識：加班也要通過

延伸閱讀

拜登經濟團隊恐打造股市大泡沫 就怕通膨戳破

拜登經濟團隊恐打造股市大泡沫 就怕通膨戳破
拜登就職大典 VIP線上觀看必須捐至少50萬元

拜登就職大典 VIP線上觀看必須捐至少50萬元
新獲提名的白宮顧問確診 本周曾與拜登同赴喬州

新獲提名的白宮顧問確診 本周曾與拜登同赴喬州
馬克宏確診後首露面「看起來疲憊」第一夫人檢測陰性

馬克宏確診後首露面「看起來疲憊」第一夫人檢測陰性

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診逼近1700萬大關 加州逾171萬

2020-12-17 03:00
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」