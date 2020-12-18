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莫德納疫苗 食藥局審核20：0全票通過

記者顏伶如／綜合報導
莫德納疫苗。(美聯社)
莫德納疫苗。(美聯社)

莫德納藥廠(Moderna)與國家衛生研究院(National Institutes of Health)聯合研發的新冠疫苗，17日獲得美國食品及藥物管理局(FDA)審核小組全數投票通過；美國第二劑獲得緊急授權使用的疫苗，估計很快即將出爐。

莫德納疫苗與輝瑞疫苗都需要接受前後兩劑施打，施打時間相隔四周。

食藥局審核小組的科學家是以20票對0票的表決結果，替莫德納疫苗背書，同意該疫苗對18歲以上成年人抵抗新冠病毒利大於弊。另外有一名審核小組成員在投票時棄權。

獲准緊急授權使用後，莫德納疫苗就可以展開數百萬劑疫苗的配送，第一批疫苗將送交醫護人員及住在養老院裡的老年人施打。

新冠疫苗堪稱美國歷史上規模最大的一次疫苗施打計畫，本周稍早， 輝瑞藥廠(Pfizer)與德國合作夥伴BioNTech共同研發的疫苗，才剛獲得食藥局緊急授權開始為第一線人員注射。

根據3萬名志願者參加的臨床實驗報告，莫德納疫苗對於抵抗新冠病毒具有94%效力，臨床實際目前仍持續進行中。

史丹福大學醫學中心(Stanford University Medical Center)傳染疾病教授葛安斯(Hayley Gans)指出，藥廠提交的莫德納疫苗研究結果均受到仔細檢視，證據顯示，「疫苗的益處遠遠超過任何我們所看到的問題」。

第二劑新冠疫苗獲得緊急授權使用，對於疫情持續擴大的美國當前狀況來說，如同一場即時雨；距離耶誕節只剩一周之際，全美確診案例已超過160萬人，染疫死亡人數更已突破31萬人，是全球疫情最嚴重的國家。

伊利諾州一名護士接種輝瑞藥廠生產的新冠疫苗後競出手臂。(美聯社)
伊利諾州一名護士接種輝瑞藥廠生產的新冠疫苗後競出手臂。(美聯社)

莫德納疫苗與輝瑞疫苗使用相同的創新技術，絕大多數傳統疫苗是以威力減弱或死亡病毒製作而成，但這兩款新冠疫苗則是以新型冠狀病毒的基因碼(genetic code)片斷，訓練人體的免疫系統偵測新冠病毒是否入侵，並且啟動抗禦機制。

食藥局審核小組召集人、密西根大學公共衛生學院(University of Michigan School of Public Health)流行病學教授孟托(Arnold Monto)指出：「這兩款新疫苗希望能消滅疫情。」

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