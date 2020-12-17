CDC前高官指控：川普政府施魔掌干預防疫

前聯邦疾病防治中心(CDC)幕僚長麥高文和副幕僚長阿曼達‧坎貝爾，16日指控川普政府干預科學防疫，掣肘CDC。(美聯社)

兩位由川普總統在2018年任命的前聯邦疾病防治中心(CDC )幕僚長麥高文(Kyle McGowan)和副幕僚長阿曼達‧坎貝爾(Amanda Campbell)，16日公開揭露川普政府如何施「魔掌」，在疫情下一步步扼殺CDC這個全國最重要的公衛機構。

兩位都是34歲、CDC歷來最年輕的政治任命官員，均在8月14日主動離職；他們接受紐約時報採訪談到，自己曾經擁有的工作熱情，在CDC處處遭白宮 干預掣肘下，驚愕幻滅。

「每當科學事實與白宮訊息衝突時，都是訊息(白宮)那方獲勝。」麥高文說，很多人以為CDC是像電燈開關那樣突然被關閉、擱置在一旁，但事實並非如此，「它更像是被一隻手抓住，然後慢慢地收緊、收緊，直到夏天中旬，這隻手已完全掌握了CDC的一切。」

他們都認為，總部位在亞特蘭大的CDC有必要花數年時間，重建其對外信譽、化解內部自我懷疑的負面情緒。

麥高文和坎貝爾表示，CDC是美國為防止國家免遭到新冠疫情這樣的公衛災難而創建的機構，他們曾試圖保護CDC同僚免受白宮和聯邦衛生部的政治干預，但川普政府基本上扼殺了CDC。

麥高文談到，白宮堅持審查並經常淡化CDC謹慎處理的防疫 指南文件、最新研究的公開表達內容、有關病毒傳播的科學共識；有一回，他和CDC主任芮斐德(Robert Redfield)針對制定餐廳內的社交安全距離規範一事，與白宮預算管理局代理局長沃特(Russell Vought)談判，因為沃特認為要求餐飲業遵循CDC建議的特定社交安全距離，太麻煩。

「防疫指南如何影響經濟生存，不該是CDC的責任。」但麥高文說，到最後他們還是妥協了，CDC防疫指南最後建議維持社交安全距離，沒有具體提及六呎遠。

麥高文和坎貝爾常在白宮對防疫指南的要求和命令到來時，在芮斐德和CDC科學家之間居間協調；坎貝爾說，打從疫情開始，她就和以往一樣深信CDC擁有全球最好的科學家，「只不過和以往不同的是，白宮和衛生部最終以諸多作法，阻礙了我們的科學家發揮能力。 」