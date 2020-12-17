參院選舉舞弊聽證會 共和、民主兩黨議員互飆罵

在聯邦參院國土安全及政府事務委員會舉行的大選議題聽證會上，共和黨籍主席強森與委員會高階民主黨參議員彼得斯激烈交鋒，互批說謊並散播不實資訊。圖為強森。(Fox News電視截屏)

在聯邦參院國土安全及政府事務委員會舉行的大選議題聽證會上，共和黨籍主席強森與委員會高階民主黨參議員彼得斯激烈交鋒，互批說謊並散播不實資訊。圖為彼得斯。(Fox News電視截屏)

共和黨 領導的參院國土安全及政府事務委員會16日就選舉舞弊疑雲召開聽證會；共和黨議員藉此機會鼓吹川普 總統毫無根據的大選陰謀論；該委員會主席強森(Ron Johnson，共和黨)與委員會的高階民主黨 參議員彼得斯(Gary Peters)在聽證會上激烈交鋒，強森譴責彼得斯說謊並散播關於俄羅斯的不實資訊，彼得斯也駁斥強森執意召開聽證會不妥。

共和黨宣布召開這場聽證會，引發選舉安全專家及民主黨的深切疑慮，質疑強森提供了一個平台，強化川普拒絕承認拜登為總統當選人的說法。

彼得斯稍早表示，就大選違規事項召開聽證會「危險」，因為必須處理攸關選舉的錯誤說法。

強森說：「你(彼得斯)屢次說謊，對媒體說謊，稱我散播俄國相關不實資訊，這就是個謊言；我曾告訴你，要你別再說謊，你卻執意這麼做。」

彼得斯不甘示弱，駁斥強森說，這場聽證會並非「為了表達不滿」，但強森一意孤行。彼得斯說：「你在聽證會上做這種事很糟糕。」

強森駁斥：「這才是你(彼得斯)對委員會的所作所為，錯誤地譴責主席散播不實資訊；沒什麼比事實離得更遠，你口沫橫飛地說，這就是我不得不回應的原因。」

共和黨傳喚多名證人，包括兩位川普競選陣營的律師，指稱內華達州、威斯康辛州與賓州出現競選舞弊，但部分案件已被法院基於證據不足而拒審。

民主黨叫來一位證人、網路安全與設施安全局(CISA)前局長克瑞布斯(Christopher Krebs)，他呼籲國人放下毫無根據的選舉爭議，警告錯誤陰謀說法會點燃暴力怒火，危及選務官員的人身安全。

克瑞布斯擔任CISA局長到11月，後遭川普開除；他說：「我認為，我們已經通過需要對話選舉結果的時期了」，川普及其共和黨盟友對於選舉的指控，堪稱「支持選舉機構的終極貪腐。」