我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼近1700萬大關 加州逾171萬

全球億萬富豪今年財富增1.9兆美元 中國占4成

麥康諾致電共和黨參議員 勿推翻選舉結果 川普砲轟：太早放棄

記者顏伶如／綜合報導
參院多數黨領袖麥康諾因15日公開發言祝賀拜登當選，並打電話懇求參院同僚，不要加入眾院共和黨團推翻選舉結果的行列，遭川普總統痛批。(Getty Images)
參院多數黨領袖麥康諾因15日公開發言祝賀拜登當選，並打電話懇求參院同僚，不要加入眾院共和黨團推翻選舉結果的行列，遭川普總統痛批。(Getty Images)

紐約時報報導，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)15日公開發言祝賀拜登當選之後，沒隔多久馬上與高層助理開始啟動對共和黨聯邦參議員勸說的任務，打電話懇求參院同僚，不要加入眾院共和黨團推翻選舉結果的行列。

另一方面，川普總統美東時間將近16日凌晨1時在推特發文寫道：「川普盟友抨擊麥康諾祝賀拜登勝選。」

川普在推文中也隔空對麥康諾喊話指出，7500萬普選票的得票數，打破美國史上尋求連任的現任總統得票紀錄，「太早放棄了，共和黨終於必須學習如何抗爭，人民都非常火大！」

選舉人團會議在14日完成投票，確認拜登贏得2020年大選，接下來國會將於1月6日開會，認可選舉人團投票結果；部分共和黨籍聯邦眾議員計畫1月6日將發起杯葛，設法推翻大選結果。

紐約時報報導，三名知情人士透露，麥康諾15日公開承認拜登勝選後，很快便與高層幕僚向參院共和黨同僚發動勸說，請求不要加入共和黨眾議員的推翻選舉結果行列。

共和黨籍阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)率領的部分共和黨籍眾議員，計畫在1月6日當天透過憲法程序，杯葛五個決戰州的投票結果。

從議事規則來看，布魯克斯等人幾乎沒有勝算，但如果獲得至少一名聯邦參議員出面相挺，就能要求交付表決，讓原本只是國會認可選舉人團投票結果的制式流程，搖身一變成為川普尋求逆轉勝的最後機會。

紐時分析，到目前為止，並沒有任何共和黨籍聯邦參議員願意加入共和黨眾議員的行動；不過，麥康諾為了避免節外生枝，在電話中對共和黨同僚強調，如果在1月6日挑戰選舉結果，接下來參議員們將必須公開表態是否贊成推翻決戰州投票結果，等於要在「打臉川普」或「打臉選民」之間二選一，對於某些即將在2022年角逐連任的共和黨同僚來說，相當不利。

麥康諾盟友指出，麥康諾其實對於選舉結果是接受的，但不想公開跟不斷散布選舉陰謀論的川普唱反調，只希望在年底之際避免引發衝突，傷害1月即將投票的喬治亞州兩席參議員複選選情。

共和黨 麥康諾 投票

上一則

參院選舉舞弊聽證會 共和、民主兩黨議員互飆罵

下一則

新駐中大使 傳拜登擬提名迪士尼執行董事長伊格

延伸閱讀

猜中密碼登入川普推特 駭客居然不用被罰

猜中密碼登入川普推特 駭客居然不用被罰
川普卸任住哪？海湖莊園居民遞律師函：不想跟他當鄰居

川普卸任住哪？海湖莊園居民遞律師函：不想跟他當鄰居
駐中國大使 拜登考慮提名迪士尼董事長伊格

駐中國大使 拜登考慮提名迪士尼董事長伊格
一洲焦點／麥康諾與巴維理的選擇、疫苗紓困下一步

一洲焦點／麥康諾與巴維理的選擇、疫苗紓困下一步

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診逼近1700萬大關 加州逾171萬

2020-12-17 03:00
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
美國眾院歲出委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）可望出任貿易代表。(圖取自美中貿易全國委員會官網)

父母來自台灣 戴琪將出任首位華裔貿易代表

2020-12-09 18:29
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
兩黨國會議員14日公布兩項紓困法案，其中7480億元資金包含了新一波的失業救濟金。圖為肯塔基職業中心外排隊候的失業者。(路透)

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

2020-12-14 22:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果

麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果