麥康諾致電共和黨參議員 勿推翻選舉結果 川普砲轟：太早放棄

參院多數黨領袖麥康諾因15日公開發言祝賀拜登當選，並打電話懇求參院同僚，不要加入眾院共和黨團推翻選舉結果的行列，遭川普總統痛批。(Getty Images)

紐約時報報導，參院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)15日公開發言祝賀拜登當選之後，沒隔多久馬上與高層助理開始啟動對共和黨 聯邦參議員勸說的任務，打電話懇求參院同僚，不要加入眾院共和黨團推翻選舉結果的行列。

另一方面，川普總統美東時間將近16日凌晨1時在推特發文寫道：「川普盟友抨擊麥康諾祝賀拜登勝選。」

川普在推文中也隔空對麥康諾喊話指出，7500萬普選票的得票數，打破美國史上尋求連任的現任總統得票紀錄，「太早放棄了，共和黨終於必須學習如何抗爭，人民都非常火大！」

選舉人團會議在14日完成投票 ，確認拜登贏得2020年大選，接下來國會將於1月6日開會，認可選舉人團投票結果；部分共和黨籍聯邦眾議員計畫1月6日將發起杯葛，設法推翻大選結果。

紐約時報報導，三名知情人士透露，麥康諾15日公開承認拜登勝選後，很快便與高層幕僚向參院共和黨同僚發動勸說，請求不要加入共和黨眾議員的推翻選舉結果行列。

共和黨籍阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)率領的部分共和黨籍眾議員，計畫在1月6日當天透過憲法程序，杯葛五個決戰州的投票結果。

從議事規則來看，布魯克斯等人幾乎沒有勝算，但如果獲得至少一名聯邦參議員出面相挺，就能要求交付表決，讓原本只是國會認可選舉人團投票結果的制式流程，搖身一變成為川普尋求逆轉勝的最後機會。

紐時分析，到目前為止，並沒有任何共和黨籍聯邦參議員願意加入共和黨眾議員的行動；不過，麥康諾為了避免節外生枝，在電話中對共和黨同僚強調，如果在1月6日挑戰選舉結果，接下來參議員們將必須公開表態是否贊成推翻決戰州投票結果，等於要在「打臉川普」或「打臉選民」之間二選一，對於某些即將在2022年角逐連任的共和黨同僚來說，相當不利。

麥康諾盟友指出，麥康諾其實對於選舉結果是接受的，但不想公開跟不斷散布選舉陰謀論的川普唱反調，只希望在年底之際避免引發衝突，傷害1月即將投票的喬治亞州兩席參議員複選選情。