9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

規模9000億元的最新一輪新冠疫情紓困 方案，兩黨協商已接近達成協議，內容包括發放600元至700元之間的紓困現金支票 給民眾，但刪除了原擬對各州、城市的補助款項，公司企業擔心在疫情期間挨告的免責保護，恐怕也無法列入最終版本的草案裡。

總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓(Wilmington)對媒體表示，紓困計畫協商獲得進展的消息，令人振奮，並說「看來應該很快、很快即將達成」。

「華盛頓郵報」報導，參與協商的兩黨領袖16日表示，談判已接近收尾階段，規模大約9000億元的疫情經濟紓困方案，包括對民眾發放第二波紓困現金支票，本周結束之前可望達成協議。

經過兩黨磋商之後的紓困方案內容，包括為經濟重創的小企業及失業勞工提供共計數千億元紓困經費，另外數百億元將做為新冠疫苗配送以及校園防疫之用。

而年收入在某個標準以下的數千萬美國民眾，將可收到單次發放、金額在600元至700元間的紓困現金支票。

最新一輪紓困方案將與國會其他重大立法同步推出，例如聯邦機構補助、禁止醫藥費用意外增收等。

法案出爐後，估計國會議員將在幾天內表決通過；因為疫情嚴重惡化之際，美國經濟也陷入衰退，今年稍早國會通過的多項紓困補助計畫，眼看在這個月底即將到期。

最新研究報告顯示，從今年夏季以來，將近800萬美國人的生活已跌落貧窮線之下；疫情衝擊下，如今大批民眾申請失業救濟金，勞動市場招聘員工的速度卻相對緩慢。

過去幾天的最後階段紓困法案協商，出現緊張氣氛；聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)與曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)16日即曾在內部電話會議上激辯。

消息人士指出，桑德斯希望法案當中應該在紓困支票方面做得更多，曼欽則表示，失業救濟金才是國會應該盡快通過的當務之急；曼欽透過兩黨磋商好不容易取得的協議，桑德斯則譏諷為杯水車薪。

桑德斯16日受訪時說，自己立場向來非常坦白，在民主黨同僚內部電話會議裡也曾提到，民主黨面對共和黨要求時，太早做出讓步。

他說：「我不知道為何民主黨方面會開始願意接受一個只有9000億元的架構。」

眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)16日下午對媒體表示，希望「今天稍後或明天一早」協商便可獲得結果。