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宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

終於發賀電給拜登 普亭：祝願當選順利成功

記者胡玉立／綜合報導
俄羅斯總統普亭15日在終於發表聲明，承認民主黨拜登為美國總統當選人。(美聯社)
俄羅斯總統普亭15日在終於發表聲明，承認民主黨拜登為美國總統當選人。(美聯社)

選舉人團(Electoral College)14日投票，確認總統當選人拜登勝選後，在大選後遲遲不肯道賀表態的俄羅斯、墨西哥及巴西三國元首，15日終於都向拜登表達恭賀之意；中國官方則表示，中國國家主席習近平11月25日即已向拜登申賀，若拜登和習近平有通話，會及時對外發布。

儘管各國領袖大多在美國大選後的幾天內向拜登致賀，但克里姆林宮當時的說法卻是「等大選結果正確了」，普亭就會向勝選者致上賀忱。

克里姆林宮在15日終於發表聲明指出，「普亭祝願總統當選人順利成功，也對俄美兩國身負全球安全與穩定特殊責任，充滿信心。儘管兩國之間存在分歧，但相信雙方可真正解決當前世界面臨的諸多問題和挑戰。」

普亭還表示，「俄美兩國基於平等和相互尊重原則合作，符合兩國人民及國際社會利益。我準備與您合作和往來。」

墨國、巴西元首也祝賀

墨西哥總統羅培茲(Andrés Manuel López Obrador)和巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)也在15日祝賀拜登。他們原先都和普亭一樣避免承認拜登勝選；2016年大選結束後，普亭幾個小時內，即向川普道賀。

與此同時，針對美國選舉人團正式選出拜登為新任總統，中國外交部發言人汪文斌15日在例行記者會中面對媒體詢問表示，中方注意到了有關的選舉結果；習近平已於11月25日致電拜登，祝賀他當選美國總統。

汪文斌說，中方歷來主張中美雙方應加強溝通對話，秉持「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏」的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

中：拜習若通話會發布

至於媒體詢問習近平和拜登是否通話的問題，汪文斌表示，如果有消息的話，中方會及時發布。

習近平11月25日晚間向拜登發出的賀電提到，推動中美關係「健康穩定」發展，不單符合兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。

俄羅斯總統普亭（右）15日終於發表聲明，承認民主黨拜登為美國總統當選人。圖為時為...
俄羅斯總統普亭（右）15日終於發表聲明，承認民主黨拜登為美國總統當選人。圖為時為美國副總統的拜登2011年3月訪問俄國，在莫斯科與當時擔任總理的普亭會面。(美聯社)

拜登 普亭 習近平

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