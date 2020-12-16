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拜登就職典禮 籲民眾別出門參加 川普出席或露面受關注

記者顏伶如／綜合報導
明年1月拜登總統的就職典禮因為疫情原因，將盡量簡化。圖為2017年1月20日川普總統的就職典禮。(美聯社)
明年1月拜登總統的就職典禮因為疫情原因，將盡量簡化。圖為2017年1月20日川普總統的就職典禮。(美聯社)

由於新冠肺炎疫情肆虐，總統當選人拜登的就職委員會15日發表聲明，呼籲民眾1月20日拜登宣誓就職當天留在家裡即可，不要到華府參加就職典禮；這場盛會的最大變數則是：川普總統是否出席。

拜登15日演說時聲音略為沙啞，不時咳嗽、清嗓，觀看電視轉播與網路直播的觀眾紛紛表示關切，拜登稍後說是「小感冒」，並無大礙。

拜登就職委員會表示，目前正與國會就職典禮聯合委員會密切合作，確保當天儀式將展現美國莊嚴隆重的傳統，並且保障民眾的健康安全，防止新冠病毒傳播。

聲明中指出，拜登與副總統當選人賀錦麗1月20日將依循傳統在華府宣誓就職，拜登也會發表演說，但典禮上各種活動將大幅減少，典禮結束後的遊行則將重新規畫。

拜登就職委員會表示，拜登將在演說中闡明將如何對抗新冠病毒，以及如何帶領國家走向更美好以及團結一致的將來。

拜登就職委員會在聲明中呼籲民眾，切莫為了參加就職典禮而出遠門，應該留在家裡參與就職典禮活動即可。

選舉人團會議14日已完成投票，但川普仍未承認敗選，持續在推特發文散布沒有根據的選舉陰謀論。

美聯社報導，川普到目前為止，還沒有對現任或前任白宮助理透露是否出席拜登就職大典。

先前媒體報導普遍認為，川普絕對不會參加拜登就職典禮，但現在某些消息則傳出，川普為了遵循傳統，可能會在拜登就職典禮露面；但川普也可能在參加拜登就職典禮之前，提早一步宣布角逐2024年大選，達到利用炒新聞效果，轉移各界對拜登就職典禮的注意。

拜登11日表示，以往總統就職典禮結束後在華府賓州大道(Pennsylvania Avenue)舉行盛大遊行的前例，今年將不太可能出現，但白宮門口仍會搭起觀禮台。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前任局長凱斯勒(David Kessler)將出任拜登就職典禮首席醫療顧問。

凱斯勒15日在聲明中說，疫情持續對全美各地公共健康帶來重大衝擊，「我們懇求民眾，留在家裡慶祝就職典禮即可，以便保護個人、家人、親友以及社區。」

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