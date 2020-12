應該聽誰的？共和黨對選舉結果分歧 川普料攤牌麥康諾

現在共和黨 究竟由誰當家?誰說了算?川普 總統與參院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)可能終將攤牌。

在選舉人團(Electoral College)會議14日完成投票後,麥康諾15日首度在公開發言恭賀拜登勝選;麥康諾這席談話為共和黨參院同僚減輕壓力,也為共和黨參院黨團的立場清楚定調,排除了拒絕接受選舉人團投票結果的更多後續發展。

來源:C-SPAN

川普拒絕承認敗選的花招百出,但拜登勝選早就木已成舟;但196名共和黨籍聯邦眾議員裡,上周有126人參與後來失敗的連署,請求最高法院同意德州提議,否決其他四個決戰州的投票結果;共和黨執政的「紅州」裡,大多數州檢察長也參加這項聯署。

對於川普聲稱選舉舞弊的指控,共和黨員審慎因應,但黨內確實有一股力量,持續挑戰著拜登當選的合法性;國會將於1月6日確認選舉人團會議投票結果,川普想要推翻大選結果,最後一搏的戰場就在參院。

倘若共和黨籍參議員加入共和黨眾議員行列,川普所打的算盤就有機會奏效,只不過麥康諾15日承認拜登勝選的發言,形同預告共和黨國會黨團不太可能節外生枝。

川普與挺川人士利用不實指控等不認帳的手段,雖然毫無成功的機會,但死纏爛打之下卻能發揮惱人影響,麥康諾現在則對黨內明白表態,若要再搞其他把戲,他恕不奉陪。

如此情勢發展不但直接關係2020年大選,也牽動共和黨權力架構及下個月將投票的喬治亞州兩席參議員複選。

川普儘管連任失利,卻沒有鬆手跡象,15日上午在推特發文揚言要讓共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)坐牢;麥康諾承認拜登當選後,川普很快發表推文寫道:「投票作弊的大量證據不斷湧入,我們國家從來沒發生過這種事!」

What a fool Governor @BrianKempGA of Georgia is. Could have been so easy, but now we have to do it the hard way. Demand this clown call a Special Session and open up signature verification, NOW. Otherwise, could be a bad day for two GREAT Senators on January 5th.