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宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

應該聽誰的？共和黨對選舉結果分歧 川普料攤牌麥康諾

記者顏伶如／綜合報導
現在共和黨究竟由誰當家？川普總統（右）與參院多數黨領袖麥康諾可能終將攤牌。（路透）
現在共和黨究竟由誰當家？川普總統（右）與參院多數黨領袖麥康諾可能終將攤牌。（路透）

現在共和黨究竟由誰當家？誰說了算？川普總統與參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)可能終將攤牌。

在選舉人團(Electoral College)會議14日完成投票後，麥康諾15日首度在公開發言恭賀拜登勝選；麥康諾這席談話為共和黨參院同僚減輕壓力，也為共和黨參院黨團的立場清楚定調，排除了拒絕接受選舉人團投票結果的更多後續發展。

來源：C-SPAN

川普拒絕承認敗選的花招百出，但拜登勝選早就木已成舟；但196名共和黨籍聯邦眾議員裡，上周有126人參與後來失敗的連署，請求最高法院同意德州提議，否決其他四個決戰州的投票結果；共和黨執政的「紅州」裡，大多數州檢察長也參加這項聯署。

對於川普聲稱選舉舞弊的指控，共和黨員審慎因應，但黨內確實有一股力量，持續挑戰著拜登當選的合法性；國會將於1月6日確認選舉人團會議投票結果，川普想要推翻大選結果，最後一搏的戰場就在參院。

倘若共和黨籍參議員加入共和黨眾議員行列，川普所打的算盤就有機會奏效，只不過麥康諾15日承認拜登勝選的發言，形同預告共和黨國會黨團不太可能節外生枝。

川普與挺川人士利用不實指控等不認帳的手段，雖然毫無成功的機會，但死纏爛打之下卻能發揮惱人影響，麥康諾現在則對黨內明白表態，若要再搞其他把戲，他恕不奉陪。

如此情勢發展不但直接關係2020年大選，也牽動共和黨權力架構及下個月將投票的喬治亞州兩席參議員複選。

川普儘管連任失利，卻沒有鬆手跡象，15日上午在推特發文揚言要讓共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)坐牢；麥康諾承認拜登當選後，川普很快發表推文寫道：「投票作弊的大量證據不斷湧入，我們國家從來沒發生過這種事！」

華郵分析，麥康諾的發言意味著希望把焦點放在喬州複選上頭，脫離川普不願服輸的糾纏，但如果川普對麥康諾發言感到不悅，接下來則除了持續炒作選舉陰謀論，還會綁架整個共和黨；而從過去五年的實際情形可以清楚看出，川普並不在乎共和黨的前途，只在乎自己。

共和黨 川普 麥康諾

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