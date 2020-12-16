首位同志閣員！拜登提名布塔朱吉任運輸部長

拜登將提名印第安納州南灣市前市長布塔朱吉為運輸部長。(美聯社)

總統當選人拜登 15日表示，將任命總統初選時的對手、38歲的印第安納州南灣市前市長布塔朱吉為運輸部長，若經參議院通過，布塔朱吉將成為首位公開出櫃的內閣首長，令LGBTQ(性少數族群)十分振奮。

布塔朱吉(Pete Buttigieg)在推特表示，很榮幸接受拜登邀請，出任運輸部長，「這是一個巨大機運的時刻，可以為所有人創造就業、應對氣候變遷 挑戰和增進平等。」

This is a moment of tremendous opportunity—to create jobs, meet the climate challenge, and enhance equity for all.



I'm honored that the President-elect has asked me to serve our nation as Secretary of Transportation. — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) December 16, 2020

LGBTQ勝利協會會長帕克(Annise Parker)表示，提名 布塔朱吉，讓LGBTQ(性少數族群)代表加入政府，是數十年來的重要里程碑，其重要性遠超過他將領導的那個部門。

來源：CNBC Television

布塔朱吉為民主黨最年輕總統參選人，也是美國史上主要政黨的總統參選人中，首位公開同志身分者；他被視為民主黨新秀，在民主黨總統初選一開始就大勝拜登，但也在宣布退選後立刻支持拜登，拜登多次對其讚譽有加，甚至將布塔朱吉類比為已逝的長子波・拜登(Beau Biden)，並稱這是他給人的最高讚美。

布塔朱吉的從政經歷甚淺，只擔任過8年的小城市長；若布塔朱吉順利出任運輸部長，等於從地方政府進入聯邦政府，是一項重要歷練，有助未來角逐大位。

拜登表示，布塔朱吉擔任南灣市長，憑藉大膽思維與創新領導，翻轉這座「垂死城市」，創造就業機會並刺激當地投資；若布塔朱吉擔任運輸部長，將致力改善所有美國人的生活，實現拜登「重建美好」的競選口號。

總統當選人拜登15日宣布多項內閣人事提名，環保署前署長麥卡錫(Gina McCarthy)擔任白宮氣候變遷總管。(美聯社)

拜登將提名密西根前州長格蘭霍姆擔任能源部長。(美聯社)

另外，多家媒體報導，在應對氣候變遷議題上，拜登將提名密西根前州長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)擔任能源部長，曾經訪問台灣的環保署前署長麥卡錫(Gina McCarthy)擔任白宮氣候變遷總管(White House climate czar)；華郵報導，未來拜登已提名的氣候變遷總統特使柯瑞(John Kerry)負責美國參與全球氣候變遷行動，麥卡錫負責國內政策。

拜登可望提名新墨西哥州聯邦眾議員哈蘭(Deb Haaland)出任內政部長。(美聯社)

哈蘭 有望成首位原民閣員

拜登可望提名新墨西哥州聯邦眾議員哈蘭(Deb Haaland)出任內政部長，哈蘭2018年就成為首批進入國會的原住民女國會議員之一，如今將成為首位原住民內閣首長。

路透報導，若哈蘭出任內政部長，將是繼候任聯邦住房與城市發展部長傅吉(Marcia Fudge)之後，第二位民主黨眾議員，牽動民主黨的眾議院席次，拜登仍在衡量。

龐培歐 17日將會布林肯

除了陸續敲定內閣官員，有線電視新聞網(CNN)報導，國務卿龐培歐17日將與拜登提名的國務卿人選布林肯(Antony Blinken)會面。

CNN引述知情人士說法表示，龐、布會面只有15分鐘，但這是前後任政府國務卿首度面對面，也代表川普政府開始交接外交政策，形同認可選舉結果，此會面具正面意義。