首位同志閣員！拜登提名布塔朱吉任運輸部長

總統當選人拜登 15日表示,將任命總統初選時的對手、38歲的印第安納州南灣市前市長布塔朱吉為運輸部長,若經參議院通過,布塔朱吉將成為首位公開出櫃的內閣首長,令LGBTQ(性少數族群)十分振奮。

布塔朱吉(Pete Buttigieg)在推特表示,很榮幸接受拜登邀請,出任運輸部長,「這是一個巨大機運的時刻,可以為所有人創造就業、應對氣候變遷 挑戰和增進平等。」

This is a moment of tremendous opportunity—to create jobs, meet the climate challenge, and enhance equity for all.



I'm honored that the President-elect has asked me to serve our nation as Secretary of Transportation.