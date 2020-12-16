關鍵表態！麥康諾首度賀拜登…促共和黨參議員勿挑戰

共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾15日在參院表態，恭賀拜登當選總統。(美聯社)

選舉人團(Electoral College)14日投票 確認拜登 與賀錦麗在總統大選中獲勝後，下一步就是國會在明年1月6日認可選舉人團投票結果；選後一直不承認拜登勝選的聯邦參議院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell，共和黨)，15日首度恭賀拜登與副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)勝選。

「選舉人團已經拍板，今天我想要恭喜總統當選人拜登。」麥康諾在參議院發言時，也祝賀民主黨籍參議員賀錦麗成為副總統當選人，「無論彼此之間差異，全體美國人應該以這個國家首度有女性副總統為傲。」

川普總統迄今仍不承認敗選，共和黨多數政治人物也不敢違逆川普，認可拜登當選的事實；因此，麥康諾承認拜登勝選的表態極關鍵也具代表性，他隨後也在內部會議上，提醒共和黨人尊重投票結果。

拜登14日赴喬治亞州，替進入複選的民主黨參議員候選人拉票前表示，已致電麥康諾，感謝他在參議院會的祝賀，「我今日與麥康諾對話甚好。」這也是上月3日選舉後，曾為參議院同事的兩人首度通話。

拜登表示，他告訴麥康諾，「即便我們對很多事看法不同，但我們之間仍有很多合作空間，我們同意盡快見面，我期待可以跟他合作。」拜登也提到，他正在個別致電共和黨議員。

選舉人團確認拜登與賀錦麗勝選的投票結果，由國會兩院在明年1月6日再確認，拜登將在20日宣誓就職；財經頻道CNBC引述多個消息來源報導，麥康諾在內部會議上提醒黨團成員，不要在下月6日對選舉人團投票結果提出異議。

CNBC報導，參眾兩院下月6日將舉行聯合會議，由兼任參議院議長的副總統潘斯(Mike Pence)擔任主席，計算選舉人團的選票，在至少一名眾議員和一名參議員簽名的狀況下，以書面提出對這些選票的異議；一旦有異議，則兩院必須分別舉行會議討論。

麥康諾在內部會議中說，即便提出異議，共和黨人將被迫投票反對這項異議，這會給反抗川普意志留下紀錄，對共和黨人來說，這將是可怕的一步；據了解，這場會議中無人反對麥康諾的要求。

共和黨參議員也陸續表態認可選舉結果，國土安全與政府事務委員會主席強森(Ron Johnson)接受媒體訪問時表示，「沒有看到任何證據足以翻轉選舉結果」，他也不打算挑戰選舉人團投票結果；參議員柯林斯(Susan Collins)與羅姆尼(Mitt Romney)也恭賀拜登贏得選舉。

CNBC報導，正在進行複選的喬治亞州兩席現任參議員羅夫勒(Kelly Loeffler)與普度(David Perdue)，均拒絕承認拜登勝選。

川普本人直到15日上午還在推特持續否認選舉結果，持續發出各地選舉舞弊的推文，並稱投票機器上存在很多問題，但川普的貼文隨即遭推特標註為「內文涉及選舉舞弊是有爭議的」。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)在記者會答覆記者提問時說，未曾聽聞川普針對麥康諾提最新說法的回應，川普如今仍在進行選舉訴訟。