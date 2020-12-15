選舉人團確認 拜登306票當選第46任總統

各州選舉人投票，14日正式驗證民主黨拜登在上月3日總統選舉中獲勝。圖為總統當選人拜登14日晚發表勝利演說。(美聯社)

選舉人團(Electoral College)14日投票 ，在沒有任何選舉人跑票下，總統當選人拜登 獲得306票，當選第46任總統；拜登發表談話時，稱美國民主獲勝，並罕見批評拒絕承認敗選的川普 總統，「拒絕尊重人民意志、拒絕尊重法治、拒絕遵守憲法」，來自川普團隊的攻擊也荒謬無理，川普應比照四年前自己勝選，接受拜登的「壓倒性勝利」。

「民主之火早就在這個國家亮起，現在我們明白，即使疫情大流行或濫用權力，都無法澆熄它。」拜登說，政治人物的權力來自人民賦予，「超過1.5億人出門投票，這是史上最清楚的一次美國人民意志展現，也是最令人驚豔的一次公民責任的展現，應受鼓勵而非攻訐。」

拜登說，他贏得的306張選舉人票，正是2016年川普贏得總統選舉時的票數，當時川普宣布自己是壓倒性勝利(landslide)，依照川普的標準，這些數字代表著清楚明白的勝利，拜登建議川普，「現在也要這麼做。」

各州選舉人團在14日投票，當全美選舉人票最多的加州在美東傍晚時分，將55張選舉人票都投給拜登後，拜登跨越270張的當選門檻，確認成為下一任總統。

根據選舉人團投票結果，包括川普興訟的賓州、密西根州、威斯康辛州、喬治亞州與亞利桑那州均票票入匭，讓拜登拿到所有選票；不僅如此，這次投票沒有任何選舉人跑票，最後拜登拿下306張，川普232張。

在選舉人團陸續投票後，部分共和黨國會議員也開始認可拜登勝選；共和黨參議員熊恩(John Thune)14日表示，當選舉人團今日作出決定，是大家往前邁進的時候了；川普摯友、參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，他已和拜登等人談過話，川普的路已越走越窄。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則保持沉默；紐時報導，麥康諾等人憂心此刻與川普分道揚鑣，會傷害仍在複選參議員的喬治亞州選情，或刺激川普拒絕簽署需要通過的重大議案。

一向熱愛爭奪鎂光燈焦點的川普，在拜登發表勝選全國談話時默不作聲；川普最近一則與選舉有關的貼文，仍停留在選舉舞弊，並未談及選舉成敗。

拜登的全國談話約13分鐘，他感謝人民投票展現強大的意志，感謝地方政府官員、選舉工作人員和從上到下的司法系統，堅守原則，抵抗壓力，拒絕配合川普團隊逆轉選舉結果的要求。

拜登說，美國選舉結果不是不能被挑戰，但這些合法性策略，被同一群人一再利用，要求最高法院、地方法院和選舉官員推翻民選結果，只為了挺一個輸掉選舉人票、輸掉普選票，並試圖逆轉落後州的總統候選人。

「這是我們從未見過的極端情況，拒絕尊重人民意志、拒絕尊重法治、拒絕遵守憲法。」拜登說，還好最高法院一致立即拒絕，法院也對川普及其扈從釋放清楚訊息：不會成為攻擊美國民主的一員。

拜登表示，即便認為選舉結果難以接受，但那些曾經宣示維護憲法的人，如今也有義務遵守人民意志，「是翻到下一頁，以團結療癒的時候了。」

選舉人團14日投票結束後，投票結果將被送到華府，美國國會明年1月6日正式確認投票結果，拜登將在20日宣誓就職。