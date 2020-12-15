我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

川普秀辭呈 司法部長巴維理聖誕節前走人

編譯郭宣含／綜合14日電
川普總統14日下午推文表示司法部長巴維理請辭，稱兩人關係良好，將在聖誕節前離職。圖為今年3月川普與巴維理在白宮記者會上。(美聯社)
川普總統14日下午推文表示司法部長巴維理請辭，稱兩人關係良好，將在聖誕節前離職。圖為今年3月川普與巴維理在白宮記者會上。(美聯社)

司法部巴維理(William Barr)14日宣布他將在23日辭職，結束其充滿爭議的任期；批評者指他屢次利用司法部，協助川普總統的盟友，但他卻在選舉前，嚴令檢察官和同仁不得外洩調查杭特．拜登(Hunter Biden)的案件，加上他稱選舉無舞弊，最後川普在推特宣布，巴維理將在聖誕節前離職。

川普14日晚間在推特表示，他剛和巴維理在白宮有一場「良好會晤」，巴維理將在聖誕節前夕離職並與家人共度佳節；川普還公布巴維理辭呈，其中指出巴維理剛交出司法部針對選舉舞弊指控的更新內容。

巴維理在辭呈中指出，他最後任職日為23日；川普表示，之後將由司法部副部長羅森(Jeffrey Rosen)代理部長，並由檢察官歐唐納福(Richard Donoghue)暫代副部長。

巴維理在辭呈中表示，他無比榮幸能替政府效力，也稱頌川普多項「前所未見的成就」；川普雖推文，稱讚巴維理工作出色，但其實兩人關係已漸惡化。

華盛頓郵報報導，川普近期一再表示對巴維理感到失望，因為巴維理未在選舉前公布杭特正面臨司法部調查；川普本周在福斯新聞網(Fox News)表示，巴維理「早就該加速」調查此案。

華郵指出，川普也很不滿巴維理未在選前公開由聯邦檢察官德漢(John Durham)主持的通俄案反向調查，最近巴維理宣布，他未見到足以影響選舉結果的舞弊，更令川普怒不可抑。

川普總統14日下午推文並附上示司法部長巴維理的請辭函。川普稱兩人關係良好，巴維理...
川普總統14日下午推文並附上示司法部長巴維理的請辭函。川普稱兩人關係良好，巴維理將在聖誕節前離職。(取自推特)

華爾街日報(WSJ)引述消息人士報導，11月選舉前數周，儘管川普和共和黨幕僚一再呼籲調查杭特，但巴維理比外界所知採取更多措施，包括要求檢察官與部內高層不得洩漏杭特調查案，避免使司法部捲入選舉政治中。

消息人士透露，巴維理與司法部高層質疑能否信任幕僚不會外洩杭特調查，並警告不得發出傳票或任何可能公開調查的行動；司法部並未回應共和黨議員10月信函，其中要求巴維理指派特別檢察官調查杭特與拜登。

根據司法部2012年規定，司法部不得採取可能影響選舉結果的行動；消息人士指出，外洩總統選舉人兒子的調查細節可能踩到巴維理底線，讓他覺得違反該政策並可能干涉選舉；司法部發言人拒絕回應，為何不公開杭特調查案。

巴維理 川普 司法部

上一則

「死亡列車」加速！美新冠36秒1死 寄望疫苗開打能煞停

下一則

「光明到來」 一線醫護打新冠疫苗 泛淚光

延伸閱讀

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望

川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望
CNN分析：「失信選舉人」不足以讓川普翻盤

CNN分析：「失信選舉人」不足以讓川普翻盤
選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

熱門新聞

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 每分鐘超過一人死

2020-12-14 03:00
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
美國眾院歲出委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）可望出任貿易代表。(圖取自美中貿易全國委員會官網)

父母來自台灣 戴琪將出任首位華裔貿易代表

2020-12-09 18:29
圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

2020-12-08 21:26
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票