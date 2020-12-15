川普秀辭呈 司法部長巴維理聖誕節前走人

川普總統14日下午推文表示司法部長巴維理請辭，稱兩人關係良好，將在聖誕節前離職。圖為今年3月川普與巴維理在白宮記者會上。(美聯社)

司法部 長巴維理 (William Barr)14日宣布他將在23日辭職，結束其充滿爭議的任期；批評者指他屢次利用司法部，協助川普 總統的盟友，但他卻在選舉前，嚴令檢察官和同仁不得外洩調查杭特．拜登(Hunter Biden)的案件，加上他稱選舉無舞弊，最後川普在推特宣布，巴維理將在聖誕節前離職。

川普14日晚間在推特表示，他剛和巴維理在白宮有一場「良好會晤」，巴維理將在聖誕節前夕離職並與家人共度佳節；川普還公布巴維理辭呈，其中指出巴維理剛交出司法部針對選舉舞弊指控的更新內容。

巴維理在辭呈中指出，他最後任職日為23日；川普表示，之後將由司法部副部長羅森(Jeffrey Rosen)代理部長，並由檢察官歐唐納福(Richard Donoghue)暫代副部長。

巴維理在辭呈中表示，他無比榮幸能替政府效力，也稱頌川普多項「前所未見的成就」；川普雖推文，稱讚巴維理工作出色，但其實兩人關係已漸惡化。

華盛頓郵報報導，川普近期一再表示對巴維理感到失望，因為巴維理未在選舉前公布杭特正面臨司法部調查；川普本周在福斯新聞網(Fox News)表示，巴維理「早就該加速」調查此案。

華郵指出，川普也很不滿巴維理未在選前公開由聯邦檢察官德漢(John Durham)主持的通俄案反向調查，最近巴維理宣布，他未見到足以影響選舉結果的舞弊，更令川普怒不可抑。

川普總統14日下午推文並附上示司法部長巴維理的請辭函。川普稱兩人關係良好，巴維理將在聖誕節前離職。(取自推特)

華爾街日報(WSJ)引述消息人士報導，11月選舉前數周，儘管川普和共和黨幕僚一再呼籲調查杭特，但巴維理比外界所知採取更多措施，包括要求檢察官與部內高層不得洩漏杭特調查案，避免使司法部捲入選舉政治中。

消息人士透露，巴維理與司法部高層質疑能否信任幕僚不會外洩杭特調查，並警告不得發出傳票或任何可能公開調查的行動；司法部並未回應共和黨議員10月信函，其中要求巴維理指派特別檢察官調查杭特與拜登。

根據司法部2012年規定，司法部不得採取可能影響選舉結果的行動；消息人士指出，外洩總統選舉人兒子的調查細節可能踩到巴維理底線，讓他覺得違反該政策並可能干涉選舉；司法部發言人拒絕回應，為何不公開杭特調查案。