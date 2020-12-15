2024再戰？川普頻喊話 猛刷存在感

川普總統有可能宣布2024重選總統。(美聯社)

政治新聞網站Politico報導，最近川普 總統與多名身邊人士討論有意在2024年再次參選總統，這些人透露，川普認為此想法能讓他卸任後持續獲得關注；Politico指出，公眾的關注有助川普維持生意、償還負債並讓調查者無計可施。

兩名與川普談話過的人士透露，川普最近致電數十名幕僚，詢問未來兩年他該如何做才能維持討論熱度；三名消息人士指出，川普還說他打算再次參選總統，但如果他覺得難以勝選，可能在兩年後打消念頭。

不過根據11名為川普工作或助選的共和黨 人，川普除了放出打算在2024年參選的消息，也開始組織其競選團隊，而且最後有可能真的宣布參選。

幕僚表示，川普未來果真再參選總統，就得面臨很多現實；包括公布個人財務稅表、建立競選基礎和再次敗選的可能性；不過，光是嚷著要參選，不用實際展開行動和建立競選團隊，就能讓川普未來兩年獲得關注。

Politico報導，川普在任時有些業務已損失數百萬元，卸任後持續的公眾關注，有助於川普維持生意熱度，也有助於他還債，而且還能讓審查川普是否誇大財產的調查人員遭受質疑。

川普在2016年參選前，就常用宣布參選這招聲東擊西；他從1980年代末期以來，至少已四度表態，有意參選總統。

一名白宮前幕僚表示：「川普可能不曉得自己是否會真的參選，因為他只在乎自己，他與共和黨保持關係純粹是為了達到個人野心，而非代表政黨；川普會試圖維持當前局面不變，並盡可能阻止更多人參選。」

兩名消息人士指出，部分幕僚私下建議，川普應該在拜登 就職日當天宣布參選消息，以轉移當天新總統就職的新聞焦點；不過川普女婿庫許納(Jared Kushner)等幕僚則建議川普，不用急於一時。

不過部分共和黨人擔心，川普揚言再次參選總統，恐排擠2024年其他共和黨人選，共和黨也難以擺脫「川普黨」的影響。