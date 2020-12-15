關鍵一戰！喬州參議員複選提前投票

喬治亞州兩席聯邦參議員爭奪戰的複選，15日開放提早投票，不少人冒雨排隊投票。正式投票是明年1月5日。(美聯社)

喬治亞州聯邦參議員複選提前投票，在14日寒冬的大雨中揭開序幕，民眾踴躍冒雨排隊，這重要的一戰將決定參院的多數優勢。為了鼓勵民眾提前投票，多名百老匯明星也透過網路串連，合唱名曲「喬州駐我心」。

喬州過去為共和黨 票倉，但今年遭民主黨 總統當選人拜登以小幅度翻盤。現在兩位共和黨籍參議員普度(David Perdue)和凱莉‧洛夫勒(Kelly Loeffler)，將再次民主黨候選人沃諾克(Raphael Warnock)及奧薩夫(Jon Ossoff)的挑戰。

目前參院選舉結果共和黨以50比48領先，民主黨必須兩席皆贏雙方才能平手，讓議程卡關時由副總統賀錦麗頭下關鍵一票，因此複選對拜登未來的施政格外重要。

在現場排隊一小時的共和黨註冊選民庫恩(David Koon)說：「我們不能冒險再讓票數如此接近，我希望11月沒有投票的共和黨支持者能站出來投票。」

先前曾擔任喬州眾議員、並競選州長的民主黨人士史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)向有線電視新聞網(CNN)表示，目前有120萬人申請不在籍投票，其中8萬5000人並未參與總統大選，多數為支持民主黨的年輕人和有色人種。

根據佛羅里達大學「美國選舉計畫」(U.S. Elections Project)統計，目前已有超過26萬名居民使用通訊投票 。總統大選時有超過500萬州民投票，參院複選的預計投票人數約在350萬至400萬之間。

為鼓勵民眾提前投票，林-曼努爾·米蘭達(Lin-Manuel Miranda)、比利波特(Billy Porter)、奧黛莉麥唐娜(Audra McDonald)和柏納德特‧彼德斯(Bernadette Peters)等百老匯明星，趁著下個月正式投票前，也合唱被非裔靈魂歌王雷·查爾斯(Ray Charles)唱紅的名曲「喬治亞州駐我心」(Georgia On My Mind )。