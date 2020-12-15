頭痛任務！ 今年選舉人意外被推到風口浪尖

各州選舉人14日在各州投票，根據自己州的大選計票結果，決定全州的選舉人票都歸得票最多的總統候選人。結果是民主黨的拜登勝出共和黨的川普。圖為在愛阿華州首府狄摩因市，愛州選舉人簽名投票。(美聯社)

各州選舉人14日在選舉人團(Electoral College)會議投票 ，確認拜登 當選總統；但原本是選舉機制的例行公事，今年由於川普 總統及其扈從企圖推翻大選結果，選舉人卻被推到風口浪尖。

就在選舉人團會議舉行前夕，川普13日在推特發文寫道，這是「史上最腐敗的一場選舉」，還聲稱搖擺州如果為拜登確認選舉結果，將構成「可能遭到懲罰的重罪」，選舉人安全堪虞，問題更趨明顯。

「紐約時報」報導，拜登勝選的密西根州，民主黨籍選舉人14日抵達密州首府投票時，一走下車子就有警察貼身保護；同樣在拜登獲勝的亞利桑納州，選務主管基於安全考量，選舉人票投票地點保密，避開共和黨人士在州議會舉辦的抨擊選舉公聽會。

就連在拜登居住，屬於「深藍」的德拉瓦州，地方官員也把選舉人會議移師大學體育館舉行，原因是維安工作較為方便，並且兼顧疫期間的公共衛生控管。

基於維安顧慮及防疫考量，密州與威州首府辦公大樓在14日都暫停開放；今年選舉人團會議意外成為媒體矚目焦點，會議全程透過網路直播，某些選舉人投票地點出現抗議群眾在場外聚集，從選舉人到選務主管、黨務主管，通通嚴陣以待。

數十年來，選舉人團會議投票在美國民主制度裡，向來被視為橡皮圖章般的象徵功能，為新任總統確認選舉結果，甚少引起政治爭議；選舉人頭銜賦予著榮譽感，通常邀請知名政治人物或公職人員出任，前總統柯林頓夫婦，今年皆為紐約州的選舉人。

川普不願承認敗選還頻頻質疑選舉公正性，讓選舉人團今年被推到爭議風波核心；選後以來五周的選舉訴訟、驗票，還有共和黨方面不斷針對無根據選舉陰謀論要求調查，讓眾多美國民眾把目光放到538位選舉人身上，希望選舉人團能為拜登當選拍板定案。

出身小鄉鎮的選舉人今年遭受騷擾，知名度較高的選舉人曾加強安全戒備，原本屬於榮譽頭銜的選舉人一職，現在突然帶來頭疼麻煩。

將在威斯康辛州首府麥迪遜(Madison)為拜登投下一票的民主黨籍選舉人潘尼巴克(Khary Penebaker)說：「川普支持者今年並不像2016年那般受到譴責。狀況滿嚇人的，美國不應該是這種樣子的。」

選舉人在14日正式投下總統選票後，國會將於明年1月6日計算選舉人票；之後拜登可於1月20日宣誓就職。