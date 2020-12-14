川普翻盤無望 選舉人團14日投票 確認拜登當選

各州選舉人14日參加選舉人團會議，並依各州大選開票結果投票，確認總統當選人拜登當選美國第46任總統。圖為拜登11日在德拉瓦州威明頓市宣布他的內閣成員。(路透)

各州選舉人14日將參加選舉人團(Electoral College)會議，並依各州大選開票結果投票 選舉總統。總統當選人拜登 在2020年大選共計贏得306張選舉人票，連任失利的川普則有232張選舉人票。選舉人團會議投票完成後，將確認拜登當選美國第46任總統。

共由538位選舉人組成的選舉人團會議每四年舉行一次，完成推舉新任正副總統的程序，但今年卻受到各界特別關注。

●選舉人投票今年不致出現意外

幾乎每州都有選舉人團會議的實況直播，包括拜登贏得勝利的四個決戰州密西根州、威斯康辛州、賓州及喬治亞州。各州開會時間略有不同，某些州是在美東時間早上10時開會，大多數的州將選舉人投票的程序安排在下午。根據議程，首先進入投票的將是印第安納州、田納西州及佛蒙特州。

選舉人投票並不至於出現重大意外，全美有31州外加華府特區有立法規定，選舉人必須根據大選普選票結果投票，另外17州州法則未「約束」選舉人，也就是選舉人可以憑個人喜好投票。一般預料，今年幾乎不可能因為逕自投票的「失信選舉人」(faithless electors)出現，而讓川普翻盤。

選舉人票統計完成後，選舉人必須在選舉證書上簽名，以示確認結果。選舉人團的證書將與州長辦公室開立的確診選舉證書一同送交副總統潘斯，因為副總統是名義上的參院議長。另外，選舉人團證書也要送給聯邦公報局(Office of the Federal Register)、各州州務卿、選舉人團會議舉行所在地的聯邦區域法院首席法官。

●潘斯將宣布最後選舉結果

參眾兩院國會議員將於1月6日聯合開議，正式計算選舉人票票數。一旦拜登取得270票總統當選門檻，潘斯就必須宣布選舉結果。這場會議必須在計票完成且對外公告之後才能結束，屆時大選結果就正式出爐，最後一個步驟只剩1月20日就職典禮。

國會計算選舉人票時，並沒有辯論過程，但在宣讀選舉結果後，若有國會議員想要質疑任何一州的投票結果，則必須提出書面申請，而且要有至少一位參議員與至少一位眾議員連署。每一位國會議員只有一次歷時五分鐘的發言機會，討論進行兩小時則自動結束，接下來針對是否推翻該州投票結果交付表決。

●共和黨 推翻選舉結機率渺茫

共和黨在國會幫川普推翻選舉結果的機率相當渺茫，因為否決某州投票結果需由參眾兩院所有議員投票決定，如果參眾兩院議員都根據政黨歸屬投票，共和黨票數不足以超過民主黨。