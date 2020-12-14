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福斯民調：選舉被偷走？58%受訪者不信

編譯潘勛╱綜合13日電
福斯新聞網民調顯示，42%受訪人認為川普是史上最爛總統之一。(美聯社)
福斯新聞網民調顯示，42%受訪人認為川普是史上最爛總統之一。(美聯社)

選舉人團投票在即，由福斯新聞網(Fox News)所做民調顯示，有四成民眾認為川普是美國史上最爛總統，另58%不相信川普所稱的選舉結果被偷走之說；由哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)所做民調指出，62%民眾認定選舉已結束，國家應舉步向前，可是82%川普支持者卻不認同拜登是合法總統，半數更支持川普繼續掌權。

福斯新聞網訪問1007位民眾，其中有42%受訪人認為，川普會以史上最爛總統之一記載於史書，另58%表示，不相信這次選舉結果被偷走。認為川普應被銘記為美國最優總統之一的受訪者只有22%。

68%共和黨受訪者：川普的第二任期被打劫搶走

福斯民調另指出，目前對川普有惡感的登記選民為54%，另有55%認為國家目前比四年前來得更糟。56%受訪者表示，川普千方百計想推翻選舉結果，已讓民主制度受到重傷。五成以上登記選民不認同川普的新冠疫情、移民及健保施政。但有52%受訪者認同疫情未發作前，川普的經濟施政，原因在失業率降到史上最低。

依黨派來分，68%共和黨受訪者認為，川普的第二任期是被打劫搶走。這份民調誤差值在正負三個百分點。

CBS民調：62%認定選舉已結束

若依哥倫比亞新聞網民調，62%受訪者認為選舉「已經結束，塵埃落定」；大多數民眾覺得自己投下的選票有被列入結果，另認同拜登為「名正言順的贏家。」

但川粉可不這麼認為，82%川普支持者認為拜登理不直氣不壯，另近半川普支持者認為，就算選舉人團投了票，川普應該拒絕認輸，續留白宮。

此外，受訪者對共和黨國會議員接下來該怎麼做，感情一樣分裂，三分之二選民認為共和黨應承認拜登為總統，然後轉把重心放在其他立法事宜，但大多數川普支持者認為共和黨應竭盡所能助川普留在大位。

川普 民調 共和黨

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