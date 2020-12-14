盟友密謀最後反擊 川普：這一切還沒有結束

川普堅持不認輸，13日再次表示：「這一切還沒有結束。」圖為川普支持者13日在維州的高球場外舉牌「川普贏得大選」，歡迎來打球的川普總統。(美聯社)

選舉人團即將在14日進行投票確認民主黨總統當選人拜登 勝選，不過數名共和黨 眾議員，目前正策畫在國會挑戰選舉結果。不過也有共和黨議員勸川普 「國家擺第一」認輸，但川普本人13日再次表示：「這一切還沒有結束。」

明年1月6日，國會將正式計算選舉人票，並由副總統潘斯正式宣布選舉結果。但部分共和黨議員正計畫，在此時展開最後一擊，挑戰選舉結果。

根據紐約時報報導，此行動以眾議員布魯克斯(Mo Brooks)為首，目標挑戰亞利桑納、賓州、內華達、喬治亞和威斯康辛州的選舉結果，將矛頭指向選舉舞弊和非法投票。布魯克斯說：「在憲法之下，我們比最高法院和任何聯邦法官還要位高權重，我們說的，就會是定案。」

不過共和黨成功機會微乎其微的舉動，可能讓在憲法上有義務宣布勝選人的副總統潘斯相當難為。雖然潘斯內心不願宣布拜登勝選，但如此將危及他個人的政治生涯。

根據1887年選舉人團計票法，對選舉結果提出挑戰，必須有參議員遞交簽名，但目前尚未有共和黨參議員遞交；不過他們明確表示，將依照眾院的計畫進行。

然而就算共和黨的計畫成功踏出第一步，接下來也需要民主黨占多數的眾院和共和黨掌控的參院皆同意廢除選舉結果，這樣的狀況幾乎不可能發生。

不過即將退休的資深共和黨籍參議員亞歷山大(Lamar Alexander)卻表示，川普的確已在選舉中落敗，勸他「把國家擺在第一」承認敗選。目前公開呼籲川普接受敗選事實的共和黨議員人數還不多，但卻在增加當中，希望能將總統大位順利交接給拜登。

不過川普13日接受福斯新聞訪問，他仍重申選舉舞弊，表示他的法律團隊將持續提出挑戰。他說：「這還沒有結束，我們會持續奮戰，還有很多地方性的官司要打。很多州的選票都被偷走了，應該是我們要贏的。我們在賓州、密西根和喬治亞州應該都是大勝的。」