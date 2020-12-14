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川普還沒認輸…梅蘭妮亞忙打包 佛州為兒找學校

編譯林梅婕╱綜合13日電
報導指第一夫人梅蘭妮亞(中)正在佛州為兒子拜倫(右)找學校就讀，透露出川普總統即將搬出白宮的訊息。(Getty Images)
報導指第一夫人梅蘭妮亞(中)正在佛州為兒子拜倫(右)找學校就讀，透露出川普總統即將搬出白宮的訊息。(Getty Images)

川普總統為今年選舉結果做最後一搏的奮戰，第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)卻開始為兒子拜倫‧川普(Barron Trump)尋覓學校，為離開白宮的生活提前準備。

據娛樂新聞專欄「第六版」(Page Six)報導，梅蘭妮亞已經造訪過位於勞德岱堡(Fort Lauderdale)的松頂中學(Pine Crest)，距離川普私人住所的海湖莊園(Mar-a-Lago)約40分鐘路程，一年學費約3萬5150元；該校著名校友包括歌手亞莉安娜(Ariana Grande)及好萊塢男星凱西葛雷莫(Kelsey Grammer)。

據稱，川普一家已將正式地址從紐約州遷至佛州，一旦民主黨總統當選人拜登(Joe Biden)明年1月正式就職後，將在此定居。

今年滿14歲的拜倫目前就讀馬里蘭州波多馬克(Potomac)的聖安德烈主教學校(St. Andrew's Episcopal School)，隨著川普即將卸任，拜倫也將離開該校。

娛樂媒體「眾生相」(People)雜誌本月初報導的消息來源指出，為了替拜倫找到最適合的學校，梅蘭妮亞鎖定棕梠灘(Palm Beach County)和布羅瓦郡(Broward County)地區的所有學區，消息來源透露：「選項有幾個，不過他們很快就會做決定。」

梅蘭妮亞對白宮的生活似乎並不眷戀，甚至已著手清點白宮的私人物品，包含家具和藝術品等；同時她也詢問過川普1月20日卸任後，她能保留哪些員工和預算，有線電視新聞網(CNN)的消息來源形容：「她只想回家」。

目前梅蘭妮亞正忙於為川普家的所有私人物品分類，一部分的項目將運回曼哈頓的「川普大樓」(Trump Tower)，另一部分則運回海湖莊園。

此外，海湖莊園的整修工作也已經完成，該處將成為川普日後的永久住家；最近外界不斷臆測梅蘭妮亞對於川普即將再戰2024年總統大選的謠言感受如何，但CNN消息來源表示：「恐怕不會太順利。」

川普 梅蘭妮亞 白宮

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