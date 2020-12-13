美國史上最大接種行動 輝瑞疫苗今起配送 明起各州施打

全美多州14日將收到輝瑞藥廠的新冠疫苗，即可讓民眾施打。圖為12日位於密西根州卡拉馬祖市的輝瑞藥廠，裝有新冠苗疫苗的卡車正在上路運送。(美聯社)

新冠剋星趕到。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)11日晚間批准美國首支新冠疫苗 後，聯邦快遞(FedEx)和聯合包裹服務公司(UPS)13日上午開始配送，從密西根州出發，將於14日上午陸續運抵各州，即可展開注射施打，未來三天送至全國636處；聯邦疾病防治中心(CDC )顧問小組12日也以11票一致同意建議輝瑞新冠疫苗適用於16歲以上全美國人，以利啟動美國史上最大規模疫苗接種行動。

聯邦衛生部長阿查爾(左)12日在華府「神速任務」疫苗中心巡視。衛生官員表示，全美各州14日即可施打新冠疫苗。(Getty Images)

●首批疫苗 13日從密西根出發

疫苗神速任務團隊(Operation Warp Speed)營運長、陸軍上將佩爾納(Gustave Perna)12日表示，FedEx和UPS卡車13日上午密州卡拉馬祖(Kalamazoo)輝瑞藥廠拿到第一批新冠疫苗後，將運往各自的配送中心，並在14日將疫苗送至全國145處、15日送到425個地點，16日再增加66個地點。

FDA12日正式緊急批准輝瑞藥廠研發的新冠疫苗，14日即可在各州施打。(Getty Images)

輝瑞主要從兩處藥廠配送疫苗，一處在威斯康辛州歡樂草原(Pleasant Prairie)，另一處則是密州卡拉馬祖；輝瑞也會用到密蘇里州聖路易(St. Louis)和麻州安多佛鎮(Andover)的藥廠。

FedEx和UPS均表示，疫苗離開輝瑞藥廠隔天就能送達醫院或其他醫療機構；醫院預計最快可在14日開始，先為院內員工接種疫苗。

全美多州14日將收到輝瑞藥廠的新冠疫苗，即可讓民眾施打。圖為各大醫院都在進行演練，如何保管冷藏與施打疫苗，在印地安納大學醫學院醫務人員11日正在做各項準備。(路透)

●配送行動 如二戰登陸諾曼第

佩爾納12日表示，新冠疫苗應該在三周內送至全國接種疫苗處，他形容新冠疫苗配送行動有如二次大戰登陸諾曼第(D-day)，「D-Day是結束戰爭的原點，也是我們今日所在之處。」

CDC「預防接種諮詢委員會」(ACIP)12日以11比0票表決，建議輝瑞與德國生技公司BioNTech合作的新冠疫苗適合供16歲以上美國人接種；該小組另有三人因利益衝突而棄票。

CDC將考慮並預計會批准該建議，先前ACIP也建議當局，新冠疫苗應優先提供給健康照護員工和療養院居民。

圖為各大醫院都在進行演練，如何保管冷藏與施打疫苗，圖為紐約市西奈山醫院醫務人員9日準備施打流程的演練。(Getty Images)

●是否施打 孕婦應先諮詢醫生

CDC小組討論特定病患接種新冠疫苗的安全考量，包括未參與新冠疫苗臨床試驗孕婦和嚴重過敏 者，但未正式對此表決。

CDC小組開會時表示，目前無數據說明新冠疫苗對孕婦有何影響，孕婦可自行決定是否施打疫苗，但應諮詢醫生；孕婦若接種後出現發燒副作用，應服用「乙醯胺酚」(acetaminophen)或退燒藥泰樂諾(Tylenol)。

CDC小組人員表示，對疫苗嚴重過敏的病患現在不該接種。雖然聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日表示，多數過敏美國人應可安全接種輝瑞疫苗，但對輝瑞疫苗成分過敏、或曾因嚴重過敏而有過敏性休克(anaphylaxis)者不該接種輝瑞疫苗；FDA建議，過敏民眾應先諮詢醫生，確保他們不會對輝瑞疫苗成分過敏。