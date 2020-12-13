哪裡施打？安全可信？輝瑞疫苗Q&A一次解答

輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech SE合作開發的新冠疫苗 11日獲得緊急使用授權，華爾街日報(WSJ)整理以下有關新冠疫苗的問與答。

1. 誰授權與決定？

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )批准，16歲以上者可施打新冠疫苗防疫；此前輝瑞和BioNTech將約4萬4000人的新冠疫苗臨床試驗結果交給FDA，FDA認為該疫苗達到成功降低染疫與出現症狀風險的標準，在參考外部顧問委員會的建議後，10日以17比4票表決同意該疫苗對16歲以上者利大於弊。

2. 何時接種？

聯邦人員初步配送640萬劑輝瑞疫苗，其中290萬劑可即刻配送，三周後首批施打者接種第二劑疫苗時，另外290萬劑才會開始配送，聯邦官員還會保留50萬劑疫苗以防萬一。

疫苗數量有限，衛生官員建議應優先給衛生照護人員、療養院和長照機構居民，等明年1、2月疫苗供應增加時，其他優先族群才會跟進接種，包括警察和老師等必要員工、65歲以上民眾和具高醫療風險的民眾。優先族群可能因州有別；美國其他民眾則可能要到春、夏季才有機會接種新冠疫苗。

3. 哪裡施打疫苗？

醫院會為院內勞工甚至鄰近區域的健康工作者接種，藥局連鎖店則為其職員和療養院居民接種；一般大眾也可接種時，可到地方健康局、醫生辦公室、緊急照護中心和藥局注射疫苗。

4. 疫苗安全嗎？

FDA表示，其未見到特定安全顧慮足以否決緊急使用授權。在疫苗防疫效能達95%的大規模試驗中，接種新冠疫苗後常見副作用包括注射處疼痛、疲倦、頭痛、冷顫和關節與肌肉痠痛；這些症狀程度為輕微到中度，而且通常在施打第二劑後出現。

目前不清楚新冠疫苗能否避免無症狀患者與傳播病毒，疫苗保護力時間也不明；FDA11日表示，目前無足夠數據可證明16歲以下者、懷孕和哺乳婦女、和免疫功能低下者接種疫苗的安全性。

5. 疫苗會導致過敏 反應？

FDA11日指出，接種疫苗後出現嚴重過敏反應的機率很低，不到1%實驗參與者有此情況；對疫苗過敏者通常會在注射疫苗後數分鐘至一小時出現反應。FDA建議，接種第一劑新冠疫苗出現嚴重過敏反應者不該接種第二劑，對疫苗任何成分過敏者也勿接種。