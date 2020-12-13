不想再見喪命 社群發起「#IWearAMaskBecause」籲戴口罩

CDC推的宣導親頻。(取自CDC推特)

新冠肺炎疫情肆虐全球，約翰霍普金斯大學(JHU)的統計數據顯示，全美確診染疫的人數12日已經突破1600萬關口，而且疫情仍在持續上揚，因此網友們最近發起一波活動，以英文#IWearAMaskBecause的網路標籤，意即「#我戴口罩因為」，在社群網站推特 (Twitter)上掀起大量輿論與關注。

聯邦疾病防治中心(CDC )先前拍攝一系列宣導影片，由科學家和醫護人員們以「我戴口罩因為」為開頭，闡述自己戴口罩的原因；影片中有些人解釋，戴口罩是為了保護心愛的人，也有人沉痛的說，已經不想再看到更多人喪命。

自CDC釋出宣導影片後，幾天之內社群網路上就引起廣泛迴響，官方更發起「全民戴口罩」的運動向所有人呼籲，只要走出家門就戴上口罩，許多推特用戶接續響應。

前中央情報局(CIA)官員艾蜜莉‧布蘭德溫(Emily Brandwin)也是受該活動啟發的其中一人，她在推特上寫道：「我的阿姨在感染新冠病毒後，我看著她的肺逐漸纖維化，然後死亡；我不希望任何人只為呼吸一口氣而必須如此奮力一搏，口罩能拯救生命。」

過去CDC不斷提醒民眾，只要使用正確方式戴口罩的人日漸增加，長期下來就愈能預防社區感染；一名推特用戶分享一名年僅19歲、在67天前因新冠肺炎併發症病逝的患者照片後寫下：「我不想再看見其他的家庭和我們家一樣，承受失去至親的痛苦，難道27萬3000個家庭的犧牲還不夠嗎？」

許多網友也點出，若民眾在數月前開始戴口罩，早已拯救無數人的生命；紐約名設計師Kenneth Cole也發揮他的公眾影響力，向追蹤他的19萬7000名粉絲強調，「照顧自己和他人」、「戴口罩絕對比呼吸器還舒服」。