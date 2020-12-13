貨運業扛起配送新冠疫苗重任 FDA批准24小時內就啟運

12月2日輝瑞在瑞士生產製造的一批新冠疫苗抵達芝加哥國際機場。 (路透)

貨運業者和商業航空公司籌備多月，他們為新系統投資數百萬元、試飛並與政府官員開會討論新冠疫苗 配送，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)11日晚間批准輝瑞新冠疫苗的緊急使用後，這些業者在24小時內開始配送美國 第一支新冠疫苗。

聯邦快遞(FedEx)和聯合包裹服務公司(UPS)將負責大宗疫苗配送，兩家業者10日在參院聽證會上即已詳述其配送計畫；聯邦參議員費沙爾(Deb Fischer，內布拉斯加州 )表示，疫苗通過後，美國將再次仰賴運輸業者完成近代史上最艱鉅的一項物流挑戰。

新冠疫苗將裝入可追蹤的容器內運送；行政人員表示，FedEx和UPS已在特別指揮中心做好設定，可一路監控疫苗配送，而且配送過程會有專人護送。

雖然疫苗在貨運業者年度旺季開始配送，但FedEx和UPS人員向議員保證，新冠疫苗將優先配送；貨運業者表示，他們習慣配合運送需要特別處置的敏感藥品。

FedEx一天配送約1700萬個包裹，全公司有超過670架飛機和18萬輛地面車輛，可配送至任何地區；在2009年H1N1流感病毒爆發時，FedEx運送逾8000萬劑H1N1疫苗。

FedEx美洲區總裁史密斯(Richard Smith)表示，該公司早在接下配送疫苗任務以前就開始規畫今年的貨運旺季，並增聘7萬人。

UPS全球衛生照護總裁惠勒(Wes Wheeler)則指出，UPS通常一天配送2500萬份包裹，節日季前更增加至3400萬份，該公司也增聘10萬名臨時工。

貨運航空公司協會(Cargo Airline Association)主席奧特曼(Steve Alterman)表示：「這只是我們日常業務的延伸，最大的挑戰不在於配送，而是將疫苗注射進人體內。」

輝瑞疫苗配送之際，注射所需用品則會另外配送，包括注射器、針頭、口罩和酒精擦拭巾，不過偶爾會疫苗先送到，但卻沒有用品可注射進人體內；惠勒表示，UPS將確保這些用品領先疫苗送到，並確認地址無誤。

聯邦運輸部(Transportation Department)也花多月確保疫苗可迅速配送，並訂定措施確保空中運輸控制中心全天都有人力，以確保新冠疫苗航班有優先權。