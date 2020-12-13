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加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

疫苗試驗未納入孕婦引疑慮 最快明年首季才開放

編譯林梅婕／綜合12日電
加州西奈山醫院工作人員正調整新冠疫苗的冷藏設備。(美聯社)
加州西奈山醫院工作人員正調整新冠疫苗的冷藏設備。(美聯社)

由輝瑞藥廠(Pfizer)與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗即將通過聯邦食品藥物管理局(FDA)緊急使用授權，但該項疫苗試驗對象卻未曾納入懷孕婦女，也引發外界疑慮。

前線抗疫的醫療人員當中，約四分之三為女性；聯邦疾病防治中心(CDC)更預估，疫苗釋出到廣泛接種的期間，懷有身孕的醫護人員恐怕多達33萬人。

儘管據國家廣播公司(NPR)的報導，疫苗研究並未顯示可能對懷孕媽媽或新生兒造成風險，但研發藥廠卻完全沒有任何關於妊娠接種的數據；據稱，懷孕婦女的疫苗試驗最快也要到明年第一季才會開放。

愛默雷醫學大學(Emory University School)婦產科主任狄妮絲‧傑米森(Denise Jamieson)指出，過去許多臨床試驗都將懷孕婦女排除，目的是為了讓試驗進行的過程更簡單：「你不只需要考慮到母親和胎兒的安全，還有胎兒是否能健全發展。」

事實上數十年來懷孕婦女一直都有接種疫苗的紀錄，而且少有意外發生，「我們不會讓懷孕的人直接接種帶有活體病毒的疫苗，因為胎兒有可能直接感染活體病毒；但除了天花疫苗，它對懷孕婦女的影響非常少見。」

無論是輝瑞或莫德納(Moderna)藥廠所開發的疫苗，都是使用新冠病毒的基因序mRNA進行研發，傑米森以科學的角度來看並不認為有疑慮：「我能想到的是，疫苗刺激免疫系統的過程可能讓孕婦發燒，這時她們只能服用醫師建議的乙醯胺酚(Acetaminophen)；以我對mRNA疫苗機制的了解，我認為這項疫苗對孕婦是非常安全。」

母胎醫藥協會(The society of Maternal-Fetal Medicine)指出，「沒有任何生物證據顯示，疫苗試驗應該將正值哺乳期間的女性排除」。

傑米森也說：「在我看來這並不合理，哺乳和懷孕總被視為同類；其實長期以來甚至還有哺乳媽媽接種病毒活體疫苗，例如麻疹、腮腺炎和德國麻疹的疫苗，都屬於此類。」

雖然對妊娠期接種疫苗抱持樂觀的態度，傑米森仍建議接種疫苗的懷孕婦女應遵照美國婦產科醫師學會(ACOG)的指示，「接種前應先與專業醫療人員諮詢」。

加州西奈山醫院工作人員正調整新冠疫苗的冷藏設備，必須貯存在超冷狀況。(美聯社)
加州西奈山醫院工作人員正調整新冠疫苗的冷藏設備，必須貯存在超冷狀況。(美聯社)

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