備妥各種劇本…選舉人14日投票 拜登陣營嚴防「突然失控」

各州選舉人團訂於14日在華盛頓投票選出下任總統，圖為北卡州的選舉人日前簽署文件。(路透)

選舉人團(Electoral College)會議訂於14日在華盛頓召開，各州選舉人將根據大選結果投下選舉人票，拜登 勝選將成定局；由於川普 總統及共和黨陣營從選後迄今拒絕承認敗選，加上美國新冠病毒疫情嚴重惡化，拜登與民主黨 選舉人深怕橫生枝節，已為選舉人團會議做了萬全準備。

選舉人團會議歷年來在總統大選扮演角色較少受到注意，但在今年大選卻受到高度矚目；川普持續不願服輸，選舉人團機制的合法性，已面臨遭到破壞的威脅。

Politico網站訪問這次大選中拜登取得勝利，五個從「紅州」轉為「藍州」的共計25名民主黨籍選舉人，以及拜登選舉團隊成員、各州選務主管之後發現，如今選舉主管及選舉人之間存在著一股決心，要全力避免選舉人會議再生波瀾。

對於鞏固選舉人票，拜登選舉團隊早在選前好幾個月前就未雨綢繆，確定在各州挑選最忠貞的基層黨員以及高知名度的黨內領導擔任選舉人。2016年大選的教訓讓民主黨人記憶猶新，當時由於程序作業發生疏漏，導致某些有心人士得以擔任選舉人，結果並未依照州內普選票結果投下選舉人票。

大選日過後，拜登選舉團隊一直都對民主黨籍選舉人持續提供最精準的資訊、交通安排及緊急備案，預防萬一出現狀況，確保選舉人還是可以準時出席為拜登投下選舉人票。

同時對選舉人團會議登場前夕是否可能爆發示威抗爭，川普支持者會不會到場破壞秩序等變數，都有因應措施。

密西根州選舉人史密斯(Tim Smith)便說，大家都知道12月14日是選舉人團會議，「對方陣營的人當然也知道」。川普輸掉密州之後，不少川普支持者在密州頻頻抗議，民主黨籍州務卿班森(Jocelyn Benson)住家門口上個周末便有示威人士聚集。

報導指出，拜登陣營非常有信心，由於已經為選舉人會議做好嚴密的廣泛準備，將可防止最後一分鐘突然場面失控，程序中斷或為了來自川普陣營的意外發展而措手不及。