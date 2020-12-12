就是不認輸…暴走川普 譜寫美國荒誕紀錄

川普團隊嘗試取消22萬選票的訴訟，11日被威州法院駁回；圖為威州日前重新統計選票的場景。(歐新社)

最高法院11日的決定，不僅擋下德州想干預四個決戰州選舉結果的企圖，還讓川普 原本寄予厚望，以為透過法院可以完成連任的盤算，就此破滅。為了推翻大選結果，川普這一路走來，路途漫長且荒誕。

美國歷史上，從來不曾有任何一位總統，做出向川普在過去幾周一樣的動作，針對行之有年的選舉程序點燃大規模攻擊，絲毫不願善罷干休。早在大選日之前，川普與共和黨側翼就已經至少在八州共計提出50件選舉訴訟，控告包括選票保管、投票 方式、計票進行等，幾乎整個投票流程的每一個能想像得到的環節，都是川普陣營興訟理由。

截至目前為止，川普方面的選舉訴訟除了一件之外，絕大多數都以失敗收場，受理法官通常以嚴厲口氣對提告理由批評一番。不論在哪一州，川普從來不曾接近為大選翻盤的地步，而川普如果要從總統當選人拜登 手中搶回勝利，至少必須在三州推翻拜登勝出的結果才行。

投注大筆金錢打選舉官司，讓外界看到川普及川普支持者不惜一切手段，只要能改變大選結果，游走法律邊緣也樂此不疲。拜登1月20日就職之前，川普陣營都還可能持續提告，但最高法院駁回德州提告四州的案件後，川普為大選翻盤的機會已從原本的「不太可能」，變成「不可能」。

川普競選團隊與共和黨陣營提出的選舉訴訟，目前還未結束的只剩喬治亞州、亞利桑納州地方法院的案件。就算這兩州的官司傳出好消息，也不足以讓川普翻轉大選結果。另一起選舉訴訟則在威斯康辛州東區聯邦法院審理中，但川普任命的聯邦法院法官魯德維格(Brett Ludwig)10日表示，對於提告理由與提告時間都感到懷疑。

選舉人團會議14日就要舉行，一旦各州選舉人完成投票，拜登勝選將成事實，川普剩下來的最後機會是國會1月6日開會，正式接受選舉人團會議的投票結果，但這個制式程序能夠上法院提出挑戰的機率並不高。

喬治亞州檢察長卡爾(Christopher Carr)10日對德州訴訟提出反擊時指出，喬州在這個選舉完全依照憲法規定行事，為了因應新冠病毒疫情帶來的挑戰，推出各種因應措施，選舉結果出爐後還三度驗票。最高法院11日的決定，等於是為卡爾的聲明背書。