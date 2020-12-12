破綻百出！川普德州訟戰不敗也難

拜登在大選之夜一度票數落後川普，但隨後憑藉一邊倒的郵寄選票贏得選舉。(美聯社)

德州 檢察長派克斯頓(Ken Paxton)日前提出訴訟，宣稱其他四州總統選舉結果違憲，應予廢棄，11日遭聯邦最高院 駁回；法律專家認為，派克斯頓的立論破綻百出，所以最高院大多懶得回答，但專家們樂意代勞，說明何以其立論經不起檢驗。

美聯社11日報導，首先在派克斯頓的興訟因由宣稱，德州有權「要求其他各州遵循憲法所設規定，任命人選出任選舉人團成員」，另認為若有一州「違反聯邦法而影響到總統選舉結果」，其他州均蒙其害。

高院便因這點駁回本案，在簡短的解釋文中指出，德州「並未展現司法上有興趣於其他州如何執行其選舉。」法律專家表示，德州一開始就無權提出本案，原因在別的州如何執行選舉，德州無權置喙，也沒受到任何實質傷害，而且就算德州有講得過的說法，提出時機也已太晚。

第二，德州宣稱喬治亞、密西根、賓州及威斯康辛四個州「篡奪其州立法機構的權力，不合憲地修訂州內選舉法令。」川普 及其盟友到處興訟，說新冠疫情期間，唯有州議會才能修訂選務方式，但官司大多敗訴。各州法院均支持州方官員依州法辦理選舉，派克斯頓居然重彈遭法院駁回的老調。

第三，派克斯頓在狀紙宣稱，「截至選舉翌日凌晨3時」，川普在四州都還領先，拜登勝選機率為「滄海一粟」。但事實上專家選前便已指出，親自到場投下的選票較可能支持川普，這部分先計票，接下來才計算較支持拜登的郵寄選票，所以派克斯頓的立論統計學上乍聽有顯著性，但站不住腳。

第四，德州狀紙宣稱，很多「事實迄今都沒超然檢驗為合理的解釋」。但專家指出，派克斯頓所列的「事實」，每一項都有超然檢驗的解釋。不管是10月1日費城失竊的筆記型電腦及隨身碟、密西根州親共和黨的安特理姆郡(Antrim County)計票問題、密爾瓦基市選務主委運送內含缺席投票計票結果的隨身碟給當地選委會卻少了一個，都是如此。