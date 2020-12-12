「德州無權告其他州…」最高法院拒受理 川普翻盤夢碎

隨著德州提出的選舉訴訟被最高法院駁回，川普翻盤大選基本篤定夢碎。(Getty Images)

德州 檢察長派克斯頓(Ken Paxton)8日要求最高法院禁止喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州四州選舉人投票確認總統當選人拜登勝選的官司，11日遭到最高法院拒絕受理，斷了川普 總統連任之路；雖然在包括威斯康辛州等地仍有零星的相關訴訟在進行，但不斷毫無根據指控選舉舞弊的川普，已無力回天。

共和黨 陣營幫忙川普總統推翻2020年大選結果的選舉訴訟，這是本周之内第二度在最高法院踢到鐵板；周末過後，選舉人團會議將於14日舉行，各州選舉人將依州內普選票結果投票，拜登當選總統將成定局；這次大選，拜登共計贏得306張選舉人票，連任失利的川普則拿到232張選舉人票。

對於德州向最高法院提告，川普日前曾以「大案子」形容，並稱最高法院將有辦法撤銷拜登贏得的選舉人票，他將因此順利連任。

不過，最高法院11日傍晚在簡短的裁決令中表示，德州沒有法律權限可對別州提告，德州也沒有向法院證明，他州選舉事務如何進行在司法層面會對德州利益造成影響。

拖延時間 保守派大法官不認同

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)及湯瑪斯(Clarence Thomas)表示，雖然願意聽取德州進一步說明，但無法同意德州想利用這起訴訟拖延時間，導致四個決戰州加起來共計62張投給拜登的選舉人票遭到擱置。

共和黨田納西州聯邦參議員亞歷山大(Lamar Alexander)接受國家廣播公司(NBC)訪問時就說：「德州是個大州，但我不明白為什麼它有權可以告訴其他四州應該怎麼舉辦他們州裡的選舉。因此我無法理解這起訴訟的基礎到底在哪裡。」

最高法院有三位大法官是由川普任命：戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，以及選前火速通過任命的艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)；川普選前曾說，如果選後有任何訴訟，非常需要有巴瑞特在最高法院。

兩駁訴訟 巴瑞特都未表示異議

最高法院本周兩次駁回共和黨陣營的選舉訴訟，巴瑞特都有參與討論，但她與卡瓦諾、戈薩奇對於最高法院的最後決定，均未表示異議。

德州對四個決戰州的提告，獲得126名共和黨籍聯邦眾議員、18個州的共和黨籍檢察長及川普的支持；四個挨告的州則提出反擊，訴請最高法院裁定德州提告不成立，22個州及華府特區則參加連署。

極少數共和黨聯邦參議員公開對德州提告四個決戰州表示關切，絕大多數則保持沉默；川普雖然持續散布選舉陰謀論並指稱大規模選舉舞弊，卻始終無法提出證據。

川普陣營先前指控威斯康辛州存在選舉不法的疑慮，要求取消超過22萬1000張選票的資格，11日也遭威州下級法院駁回，法院宣判川普敗訴；然而，該州由保守派掌控的最高法院仍決定12日舉行聽證會，聽取川普陣營的訴求。