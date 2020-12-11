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知名脫口秀主持人 艾倫狄珍妮絲確診

編譯林梅婕／綜合10日電 
知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲今天說，她新冠肺炎檢測呈陽性，但身體感覺良好。(美聯社)
知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲今天說，她新冠肺炎檢測呈陽性，但身體感覺良好。(美聯社)

知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)10日在社群網站上證實自己確診感染新冠肺炎，但她表示目前無恙，也已經通知所有近期和她有過近距離接觸的人。

今年62歲的艾倫寫道：「大家好，我想讓你們知道，經過新冠病毒檢測後我的結果呈現陽性；但很幸運的，我現在感覺很好。」

艾倫強調自己「一切遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的規定」，並表示：「假期過後我會再回來與你們相聚，請大家安全且健康地待在家。」

非裔演員勒斯里小歐頓(Leslie Odom Jr.)於9日參加「艾倫秀」(The Ellen DeGeneres Show)，為參與該節目最近期的一位嘉賓；艾倫確診後節目將暫停錄製，要等到明年才能重返螢光幕。

「艾倫秀」在疫情爆發後於9月正式恢復正常錄製，但沒有過去在錄影現場的熱情觀眾。

在男星湯姆漢克斯(Tom Hanks)和麗塔威爾遜(Rita Wilson)夫婦3月初宣布感染新冠病毒後，演藝界就接連傳出藝人染疫，其中包括女歌手葛洛莉亞艾斯特芳(Gloria Estefan)、性格黑人男星艾爾巴(Idris Elba)、世界三大男高音之一的多明哥，甚至人在獄中的淫魔溫斯坦都感染新冠肺炎，而艾倫狄珍妮絲則是最新的例子。

染疫讓艾倫狄珍妮絲流年更不利，該節目前陣子被工作人員爆料，指稱艾倫「名不符實」，與節目上光鮮亮麗、暖心又正面的形象截然不同，甚至被指控工作環境「惡劣」，歧視工作人員且令人心生畏懼；其中三名製作人葛拉文(Ed Glavin)、黎曼(Kevin Leman)與諾曼(Norman)還傳出涉及性騷擾。

針對爆料事件艾倫曾出面回應：「雖然我是個很好的演員，但我不認為我厲害到可以17年來每天出現在螢幕上愚弄大家；這就是我，而自始至終我都是盡力讓自己成為最好的人。如果我讓你們失望、或讓你們受到傷害，我深感抱歉。」

艾倫狄珍妮絲 新冠肺炎 社群網站

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