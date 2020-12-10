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新冠單日奪命逾3000 超過911恐襲死亡數

編譯郭宣含／綜合9日電
由於新冠確診、住院和死亡人數持續寫下新高，美國醫院加護病房幾乎爆滿。圖為休士頓市聯合紀念醫療中心，女兒在加護病房看彌留的母親最後一眼。 (路透)
由於新冠確診、住院和死亡人數持續寫下新高，美國醫院加護病房幾乎爆滿。圖為休士頓市聯合紀念醫療中心，女兒在加護病房看彌留的母親最後一眼。 (路透)

全美新冠確診、住院和死亡人數持續寫下新高，單日新增確診重返逾20萬例，單日首度死亡超過3000人，使全美染疫死亡總人數即將突破29萬人；新冠住院人數飆至10萬6688人高峰，全國醫院加護病房幾乎爆滿，成人醫院應接不暇，兒童醫院也加入分擔新冠病患。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，美國9日寫下新冠疫情以來單日最多人死亡紀錄，當日新增3054人病歿，首次超越九一一恐怖攻擊事件死亡人數2977人；而過去一周平均單日新增2230人病歿。

據政治新聞網站「政治連線」(Political Wire)彙整，美國史上最致命的十天中，有四天在上周，死因為新冠肺炎；這幾天分別是3日2879人，2日2804人，4日2607人和1日2597人病歿；而美國史上最致命一天是1900年9月8日加爾維斯敦颶風(Galveston Hurricane)，造成約8000人死亡。

約翰霍普金斯大學統計，截至9日晚間，全球新冠肺炎確診6882萬2212例，死亡156萬7706人，美國確診1537萬9574例，死亡28萬9283人。

美國8日單日新冠確診新增21萬5000人，自5日後再次重返20萬關頭，過去一周單日平均新增20萬6152例，寫下疫情以來新高，其中加州連六天單日新增確診逾2萬例。

截至9日晚間，全國有創新高的10萬6688名新冠住院病患，其中2萬922人在加護病房，7624人戴呼吸罩。

聯邦衛生部數據顯示，全美逾三分之一美國人所在地醫院的加護病房瀕臨爆滿，截至上周剩下不到15%加護病床；有些地方更糟，在中西部、南部和西南部，每十人就有一人住在加護病床額滿或剩不到5%加護病床的地方。

專家表示，在這種情況下，要持續維持現有標準照護最嚴重的病患恐難上加難；小醫院湧入大量新冠病患，疫情迅速擴散，若無足夠病床能量，就表示會有人逝世。

隨著新冠病患大增，全國公衛人員開始向兒童醫院借床以照護成人病患；貝勒醫學院分子病毒教授霍特茲(Peter Jay Hotez)表示，美國兒童醫院很少接受成人病患，或放寬入院標準，如今這麼做凸顯疫情嚴重姓。

相較於青少年和成人，幼童似乎較少受到新冠病毒影響，雖然隨著流感季到來，兒童醫院的資院與病床相對緊縮，但其仍以多種方式協助暴增的新冠住院潮，包括開始接受一般醫院的小兒科病患和提高最高入院年齡等。

由於新冠確診、住院和死亡人數持續寫下新高，美國醫院加護病房幾乎爆滿。圖為休士頓市...
由於新冠確診、住院和死亡人數持續寫下新高，美國醫院加護病房幾乎爆滿。圖為休士頓市聯合紀念醫療中心醫護人員在加護病房中替病患翻身。 (Getty Images)
由於新冠確診、住院和死亡人數持續寫下新高，美國醫院加護病房幾乎爆滿。圖為新墨西哥...
由於新冠確診、住院和死亡人數持續寫下新高，美國醫院加護病房幾乎爆滿。圖為新墨西哥州Las Cruces紀念醫療中心，親屬因見不到病人，在加護病房外為病人祈福。 (路透)

美國 疫情 新冠肺炎

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