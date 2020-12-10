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點名麻省理工 龐培歐轟：中共金錢收買多所美大學

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿龐培歐9日在喬治亞理工大學演講表示，美國很多大專院校被北京收買，他呼籲研究人員對學術成果的竊盜提高警惕，拒絕中共的財務引誘。(Getty Images)
國務卿龐培歐9日在喬治亞理工大學演講表示，美國很多大專院校被北京收買，他呼籲研究人員對學術成果的竊盜提高警惕，拒絕中共的財務引誘。(Getty Images)

國務卿龐培歐9日表示，自2013年以來，美國學校估計收受來自中國約13億美元的捐款，未知的還有更多，包括美國紐約哥倫比亞大學在內，許多學校都沒揭露確切金額；龐培歐指控這些學校受中共金錢所誘，不知還會做出多少錯誤決定。

龐培歐表示，這些錯誤決定包括，拉攏或噤聲特定學者、直接忽視對研究成果的竊取或間諜行為，以及後續延伸的交易。

來源：11Alive

龐培歐表示，美國大學校園容易受到中國影響，經常可見美國校園充斥沈默和審查，其背後都是中國共產黨在推動，很多美國大專院校被北京收買。

龐培歐點名麻省理工學院，稱校長芮夫（Rafael Reif）暗示指出，龐培歐若到學校演講中國的挑戰，可能會「冒犯」該校的中國籍教授和學生。

龐培歐也提到，學術機構很少批評北京竊盜研發成果，與侵犯學術自由的大膽行徑，甚至自我審查，就是怕得罪中國。

龐培歐表示，美國民眾應了解中國的運作模式，越早因應越好，不能放任暴政偷走美國的東西以打造他們自己的軍力，甚至可能反洗腦美國人民；或者買斷美國機構，協助掩蓋中國的種種行為。

美國 中國 龐培歐

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