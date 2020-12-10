拜登考慮布塔朱吉任駐中大使 曾讚：他讓我想起長子
新聞網路媒體「Axios」8日引述消息人士報導，總統當選人拜登考慮提名印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)擔任駐中國大使。
布塔朱吉身為阿富汗退伍軍人，曾與拜登角逐民主黨總統提名人之位，據報布塔朱吉原本屬意美國駐聯合國大使，他偏好外交政策的內閣職位而非擔任幕僚；後來拜登挑選琳達．托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)出使聯合國。
Axios報導，拜登曾說布塔朱吉讓他想到已故長子波．拜登(Beau Biden)，並表示對他個人而言，這表達他對個人的最高讚賞。
若將布塔朱吉安插在外交職務有助提升其仕途，因為許多民主黨人認為，布塔朱吉終將再次角逐擔任總統參選人；今年初布塔朱吉獲得金主支持，黨內能見度一路躍升，並在愛阿華州團會議贏得最高票；最後他退出黨內初選，讓溫和派選民集中支持拜登，並在11月加入拜登交接團隊。
拜登要為布塔朱吉尋覓國會職位構成挑戰，因為拜登強調要提名女性和有色族裔擔任要職；不過駐中國大使並非布塔朱吉最終可能去處，其他可能選項包括部分國內領導職位。
拜登競選時承諾將對中國強硬，他也批評川普總統面對中國時的態度。
不過，提名布塔朱吉到中國，可望提供中國機會了解未來潛在總統人選，一如前總統福特(Gerald Ford)在1974年將布希(George H.W. Bush)派往中國；當年布希已50歲，而若是布塔朱吉的任命案獲參院批准，屆時他將39歲。
通常美國會選派邁入政治職涯中晚期，且有經驗、德高眾望的政治人物擔任駐中國大使，以示對中國的尊重，若提名政治資歷尚淺的布塔朱吉將打破此一慣例。
此外，哈佛大學畢業的布塔朱吉，也是首位公開同志身份的民主黨總統參選人，若獲拜登提名為駐中國大使，北京是否接受尚難預料。
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