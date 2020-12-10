拜登考慮布塔朱吉任駐中大使 曾讚：他讓我想起長子

曾參選總統的前印第安納州南灣市長布塔朱吉可望獲提名擔任駐中國大使。(美聯社)

新聞網路媒體「Axios」8日引述消息人士報導，總統當選人拜登 考慮提名 印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)擔任駐中國 大使。

布塔朱吉身為阿富汗退伍軍人，曾與拜登角逐民主黨總統提名人之位，據報布塔朱吉原本屬意美國駐聯合國大使，他偏好外交政策的內閣職位而非擔任幕僚；後來拜登挑選琳達．托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)出使聯合國。

Axios報導，拜登曾說布塔朱吉讓他想到已故長子波．拜登(Beau Biden)，並表示對他個人而言，這表達他對個人的最高讚賞。

若將布塔朱吉安插在外交職務有助提升其仕途，因為許多民主黨人認為，布塔朱吉終將再次角逐擔任總統參選人；今年初布塔朱吉獲得金主支持，黨內能見度一路躍升，並在愛阿華州團會議贏得最高票；最後他退出黨內初選，讓溫和派選民集中支持拜登，並在11月加入拜登交接團隊。

拜登要為布塔朱吉尋覓國會職位構成挑戰，因為拜登強調要提名女性和有色族裔擔任要職；不過駐中國大使並非布塔朱吉最終可能去處，其他可能選項包括部分國內領導職位。

拜登競選時承諾將對中國強硬，他也批評川普總統面對中國時的態度。

不過，提名布塔朱吉到中國，可望提供中國機會了解未來潛在總統人選，一如前總統福特(Gerald Ford)在1974年將布希(George H.W. Bush)派往中國；當年布希已50歲，而若是布塔朱吉的任命案獲參院批准，屆時他將39歲。

通常美國會選派邁入政治職涯中晚期，且有經驗、德高眾望的政治人物擔任駐中國大使，以示對中國的尊重，若提名政治資歷尚淺的布塔朱吉將打破此一慣例。

此外，哈佛大學畢業的布塔朱吉，也是首位公開同志身份的民主黨總統參選人，若獲拜登提名為駐中國大使，北京是否接受尚難預料。