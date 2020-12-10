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退役未滿7年 奧斯丁出任防長 拜登籲國會豁免

記者張文馨／華盛頓報導
獲總統當選人拜登(後)提名為國防部長的退役將領奧斯丁(前)表示，未來將和文人軍官及常任官員合作，在拜登領導下，讓美國重返世界領導地位。(路透)
獲總統當選人拜登(後)提名為國防部長的退役將領奧斯丁(前)表示，未來將和文人軍官及常任官員合作，在拜登領導下，讓美國重返世界領導地位。(路透)

總統當選人拜登9日在德拉瓦州介紹候任國防部長奧斯丁，外界聚焦在奧斯丁退役年限未滿7年，需要國會豁免的問題；拜登表示，尊重這項原則且充分相信奧斯丁，請國會支持豁免；奧斯丁則說，自己4年多年脫下軍服那一刻，就從將軍成為平民，未來將和文人軍官及常任官員一起合作，在拜登領導下，讓美國重返世界領導地位。

來源：CBS News

奧斯丁(Lloyd Austin)說，他的軍旅生涯都是在世界各地，解決棘手問題與應對強大的對手；如今，他將與拜登共同在困難的問題上合作，作為一個國防部長，他會給拜登直接且不加掩飾的建議。

「4年多前結束軍旅生涯，脫下制服的那一刻，我從『奧斯丁將軍』成為奧斯丁，這是很重要的區別。」奧斯丁說，「如今，我是一介有軍旅經驗的平民，將擔任國防部長。」

奧斯丁表示，他了解國防部在維持穩定、抵禦侵略，防衛並支持世界關鍵盟友的重要角色；過去他曾和全球的外交盟友攜手合作，共同實現目標，若經同意擔任國防部長，他也會重新開始這項重要工作。

拜登說，奧斯丁無疑是此時領導國防部的最佳人選，且奧斯丁充分理解他的承諾，即重建並現代化美國從亞太、歐洲到全球的同盟。

拜登：尊重文人領軍鐵則

拜登說，他充分理解並尊重「退役滿7年才能出任國防部長」的理由，若不是國家此刻需要，且他信任奧斯丁，他不會在此時要求通融例外。

「我相信文人領軍的重要性，被提名人奧斯丁也是。」拜登請國會比照給川普首任國防部長馬提斯(James Mattis)豁免的前例，也讓奧斯丁取得豁免，讓奧斯丁未來獲得文官支持，共同制定國防政策。

拜登說，奧斯丁尊重美國憲法與政府系統，他相信奧斯丁也會尊重美國軍隊由文人領導的鐵則。

拜登表示，美國必須制定一項新的外交政策，以外交為優先，振興聯盟，讓美國重回全球領導層級，團結世界，應對疫情、氣候變遷、核子擴散和難民危機等各種安全威脅。

拜登 國防部 美國

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