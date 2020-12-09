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FDA審核報告 確定輝瑞疫苗可對抗病毒 但第2批恐等到明年6月

記者顏伶如／綜合報導
FDA8日公布輝瑞疫苗審核報告，指輝瑞疫苗確實擁有讓人體避免病毒的保護效果。(getty images)
FDA8日公布輝瑞疫苗審核報告，指輝瑞疫苗確實擁有讓人體避免病毒的保護效果。(getty images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)8日公布科學家團隊針對輝瑞藥廠(Pfizer)新冠疫苗的審核報告指出，疫苗確實擁有讓人體避免病毒的保護效果；美聯社報導，這個發展意味聯邦政府已經為美國史上規模最為龐大的疫苗研發，按下即將批准的「綠燈」。

接下來，食藥局的獨立顧問團將於10日開會，討論輝瑞疫苗研發結果是否提供充足證據，證明疫苗安全有效，能夠提供給數千萬美國民眾使用；這項會議過後，食藥局對於是否核准輝瑞疫苗，就將做出最後決定，如果一切順利，幾天之內首批疫苗就可進入配送程序。

輝瑞與合作夥伴德國廠商BioNTech共同研發的這款疫苗，8日在英國已經提供給民眾施打。莫德納藥廠(Moderna)研發的另一款疫苗，食藥局科學家將於12月底展開討論。

根據刊登於醫學期刊的臨床實驗初期數據，製藥廠商阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學(Oxford University)合作的新冠病毒疫苗，同樣對人體具有保護作用，但效果與輝瑞、莫德納比較起來，似乎略遜一籌。

食藥局前任局長、輝瑞董事高特里布(Scott Gottlieb)8日接受CNBC新聞頻道專訪時說，輝瑞今夏曾對美國政府表示，能夠提高疫苗出貨量，但川普政府卻拒絕追加疫苗的機會，如今變成下一批疫苗必須等到2021年6月才能取得。

今年7月，輝瑞與川普政府達成協議，疫苗一旦申請獲准，將提供1億劑給美國。

高特里布表示，輝瑞曾經多次對川普政府表示，美國如果需要追加疫苗劑量，輝瑞可以配合。他說，根據個人研判，川普政府拒絕輝瑞提議的理由是，希望分散疫苗訂貨數量，以便向不同藥廠採購研發疫苗。

CNBC報導指出，嬌生公司(Johnson & Johnson)今年8月間也與川普政府簽約，同意疫苗研發成功後購買1億劑疫苗。

疫苗 美國 川普

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