接種輝瑞疫苗 4志願者顏面麻痺 FDA：應與疫苗無關

FDA報告指出，輝瑞疫苗在臨床實驗中，有四人在注射之後出現暫時性顏面神經麻痺。圖為一位志願者正注射疫苗 。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)公布報告指出，輝瑞藥廠(Pfizer)新冠疫苗在臨床實驗中，曾有四名志願者注射之後出現名稱為「貝爾氏麻痺」(Bell's palsy)的暫時性顏面神經麻痺；報告中指出，雖然無法確認顏面神經麻痺是因疫苗引起，但醫師應該對於疫苗的可能副作用提高警覺，輝瑞也應該持續追蹤有多少志願者發生相同狀況。

暫時性顏面神經麻痺的發病原因為何，到目前為止，醫學界尚無解答，絕大多數症狀後來會自動消失；「貝爾氏麻痺」發病急速，看起來與中風症狀類似。

因為施打疫苗而引起顏面神經麻痺，過去便有前例，科學家研究之後，排除了疫苗可能導致「貝爾氏麻痺」的假設，唯一例外的是一款瑞士製造的流感疫苗 ；2001年至2002年流感季節期間推出的瑞士流感疫苗，後來緊急撤架。

食藥局 指出，接受輝瑞疫苗施打後出現暫時性顏面神經麻痺的志願者比例，基本上與民眾施打一般疫苗後出現現暫時性顏面神經麻痺的比例相當，輝瑞疫苗與顏面神經麻痺之間目前並無明顯正相關，但食藥局將針對這個狀況持續密切關注。

食藥局在報告中表示，四起「貝爾氏麻痺」案例是施打輝瑞疫苗志願者當中，與施打安慰劑的志願者相比，顯得較不平衡的唯一一種副作用。

統計顯示，參加輝瑞疫苗臨床實驗的所有志願者當中，發生嚴重副作用的的比例低於0.5%。

出現「貝爾氏麻痺」的志願者中，其中一人是施打疫苗三天後發現臉部麻痺，肌肉 變得無力，所幸狀況僅持續三天，臉部便恢復正常。

另一志願者是施打疫苗九天後出現臉部麻痺。其他兩名志願者則分別在施打疫苗的37天、48天後，臉部肌肉變得虛弱無力。這三名志願者臉部麻痺的狀況持續10天到21天之間，後來均已恢復正常。