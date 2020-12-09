拜登就職百日3大行動抗疫：1戴口罩 2.發1億劑疫苗 3學校重啟

總統當選人拜登8日在德拉瓦州威明頓市宣布，衛生健康團隊成員亮相與未來抗疫方針，其中包括要求全美民眾盡量隨時戴口罩。(路透)

美國 新冠肺炎疫情蔓延，5天內暴增100萬名確診病例；總統當選人拜登 8日表示，上任後第一個100天計畫，將要求所有人在聯邦建築物、州際巴士與火車內均戴上口罩，並發放1億劑疫苗 ，也要安全重啟校園，以這三項行動，戰勝新冠肺炎。

拜登8日舉行記者會，介紹候任衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）及候任公共衛生署長莫西（Vivek Murthy）等公衛官員，備受美國大眾信賴的美國國家過敏與傳染病研究院佛奇（Anthony Fauci）也透過視訊方式現身，表示已同意加入拜登的防疫團隊，並呼籲美國人遵守防疫建議，就可以共度難關。

拜登在記者會中表示，他就職當天就會簽署行政命令，要求美國人民在州際巴士與火車上，及在聯邦建築物內戴上口罩；拜登重申，戴口罩不是政治行為，是愛國表現。

與川普總統不把戴口罩當一回事迥異，拜登自競選以來一直鼓吹戴口罩，近日與各州州長舉行視訊會議時，也鼓勵州長實施口罩令，以減緩病毒傳播。

其次，拜登也表示，100天內將發放至少1億劑疫苗，並點名教育工作者、醫療工作者和安養機構的民眾，應盡快接種疫苗。

另外，拜登提到，在100天內的重要計畫就是要讓大多數的學校都能重新開放，國會也應投入預算，支持學生和老師安全重返教室。

總統當選人拜登8日在德拉瓦州威明頓市宣布，衛生健康團隊成員亮相與未來抗疫方針，其中包括要求全美民眾盡量隨時戴口罩。(美聯社)

華盛頓郵報7日報導，由於世界各國搶買，政府第一批從美國製藥大廠輝瑞(Pfizer)及德國合作藥廠BioNTech購買疫苗的數量，可能到明年6、7月，都不會超過1億劑。

根據華郵報導，另外，美國政府也向莫德納(Moderna)藥廠下單購買1億劑新冠疫苗，但無法確定這兩種疫苗能否在最短時間內提供。

華郵報導提到，還不清楚拜登所說的1億劑疫苗是否均來自目前可能批准的兩種疫苗，或者若100天內無法提供1億劑疫苗該怎麼補救。

拜登並未接受記者提問，他在記者會提到，明年要做的事情還有很多，挑戰可能會更難，美國距離結束還有很長一段路，度過這100天，美國就可以更好地對抗病毒。