我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

抗疫里程碑 莎士比亞率先打疫苗…與大文豪同名又同鄉 全球熱議

編譯李京倫、郭宣含／綜合8日電
英國81歲的威廉、莎士比亞，8日在英國接種新冠疫苗。英國8日展開英國史上最大規模的疫苗接種計畫，也是新冠病毒今年初肆虐全球後，第一個展開施打新冠疫苗的西方國家。(路透)
英國81歲的威廉、莎士比亞，8日在英國接種新冠疫苗。英國8日展開英國史上最大規模的疫苗接種計畫，也是新冠病毒今年初肆虐全球後，第一個展開施打新冠疫苗的西方國家。(路透)

英國8日成為全球首個大規模接種經完整檢驗批准的新冠疫苗國家，象徵抗疫新里程碑；90歲的瑪格麗特．基南(Margaret Keenan)成為全球第一個接種輝瑞疫苗的人，她稱這是「提前獲得的最棒生日禮物」；與英國大文豪莎士比亞同名同姓的81歲莎士比亞(William Shakespeare)則是第二位接種者。

根據英國國家健康服務(NHS)聲明，將在下周過91歲生日的基南8日上午施打兩劑輝瑞疫苗的第一劑，隨後她表示完全不緊張而且狀況很好，「很榮幸成為第一位施打新冠疫苗的人，這表示我這一年獨自度過多數日子之後，終於能期待和家人好友共度新年。」

護士梅伊．帕爾森(May Parsons)負責施打全球首劑輝瑞新冠疫苗，她表示很榮幸參與此計畫，「過去幾個月對於所有NHS工作人員都很辛苦，如今感覺像看到一絲希望。」

英國第二位施打輝瑞疫苗的人是81歲的莎士比亞，他不僅與英國大文豪莎士比亞同名同姓，英國小報還發現，他居住在英格蘭中部沃里克郡(Warwickshire)，這裡恰好也是英國偉大劇作家的家鄉。

華盛頓郵報(WP)報導，社群媒體隨後湧現各種諧音玩笑並引述許多莎翁劇作；一名網友開玩笑道：「他們真的禮讓長者：這個人已經456歲了」；還有人將莎翁劇作「維洛那二紳士」(The Two Gentlemen of Verona)中的「維洛那」，改為音近似的「可羅納(冠狀)」(Corona)病毒。

另一名網友改寫莎士比亞悲劇「馬克白」(Macbeth)掙扎要刺殺國王時的知名台詞，變成「我眼前的是一根針嗎？」

雖然有部分民眾用莎翁另一名劇，形容這番反應不過是「無事生非」(Much Ado About Nothing)，但英國首相強生(Boris Johnson)表示，這是「英國抗疫向前邁進一大步」，他呼籲民眾莫害怕，未來數天將陸續接種疫苗；曾染疫的強生也說自己不在首波接種名單上。

媒體報導，94歲的英國女王伊麗莎白二世和99歲夫婿菲力普親王將帶頭接種，加強民眾對疫苗的信心。

英國已下訂4000萬劑輝瑞疫苗，足供2000萬人施打，但目前僅拿到80萬劑；輝瑞疫苗需接種二劑並間隔至少三周，英國之後會有足夠新冠疫苗供國內第三波人口接種；英國也預訂700萬劑莫德納(Moderna)疫苗，並可望在未來數周批准緊急使用。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)預計跟進英國藥品及保健產品管理局(MHRA)，最快本周授權輝瑞疫苗緊急使用。

英國90歲的瑪格莉特．基南，8日成為英國第一位接受施打新冠疫苗的新冠病患。(路透...
英國90歲的瑪格莉特．基南，8日成為英國第一位接受施打新冠疫苗的新冠病患。(路透)
醫務人員正在準備新冠疫苗。英國8日開始全民施打美國輝瑞藥廠與德國BioNTech...
醫務人員正在準備新冠疫苗。英國8日開始全民施打美國輝瑞藥廠與德國BioNTech合作研發成功的新冠疫苗。(Getty Images)
英國90歲的瑪格莉特．基南，8日成為英國第一位接受施打新冠疫苗的新冠病患。圖為基...
英國90歲的瑪格莉特．基南，8日成為英國第一位接受施打新冠疫苗的新冠病患。圖為基南打完疫苗後回到病房，接受醫務人員的祝福。(路透)

英國 疫苗 社群媒體

上一則

共和黨圖推翻賓州認證 最高法院駁回…拜登已然勝選

下一則

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

延伸閱讀

輝瑞疫苗接種10天見效！保護力不分性別年齡種族

輝瑞疫苗接種10天見效！保護力不分性別年齡種族
1張圖／首批疫苗抵紐約 疫情「3個月見轉機」

1張圖／首批疫苗抵紐約 疫情「3個月見轉機」
拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊

拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊
白思豪：紐約首批疫苗下周到來 抗疫進入「最後階段」

白思豪：紐約首批疫苗下周到來 抗疫進入「最後階段」

熱門新聞

1張圖看疫情：美破1500萬確診 加州逾2萬人死

2020-12-08 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
輝瑞研發的新冠疫苗可望本周稍後可展開民眾施打，明年第二季，全民都可接種到。(Getty Images)

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

2020-12-06 21:47
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點