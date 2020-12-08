我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

拜登抗疫團隊成軍 貝西拉將是首位拉裔衛生部長

編譯郭宣含／綜合7日電
總統當選人拜登建構抗疫團隊，明年上任後全力拼疫情，7日宣布內定加州檢察長貝西拉(右下)為衛生部長、佛奇(左下)留任國家過敏與傳染病研究院主任，並擔任拜登政府新冠疫情首席醫療顧問、預算管理專家齊安茲(左上)擔任疫情「總監」、延攬前公衛署長莫西(右上)重回這個職位。(Getty Images)
總統當選人拜登建構抗疫團隊，明年上任後全力拼疫情，7日宣布內定加州檢察長貝西拉(右下)為衛生部長、佛奇(左下)留任國家過敏與傳染病研究院主任，並擔任拜登政府新冠疫情首席醫療顧問、預算管理專家齊安茲(左上)擔任疫情「總監」、延攬前公衛署長莫西(右上)重回這個職位。(Getty Images)

總統當選人拜登(Joe Biden，前譯白登)7日公布領導政府對抗新冠肺炎的衛生團隊，他提名數個重要公衛要職人選，可望揮別川普總統偶爾戲劇性的任命風格，重新恢復強調科學，並以公開有紀律的方式公平分配新冠疫苗與療法。

拜登交接團隊提名加州檢察長貝西拉(Xavier Becerra)擔任衛生部長，拜登防疫顧問莫西(Vivek Murthy)擔任公共衛生署長，波士頓麻州總醫院(Massachusetts General Hospital)傳染病主任羅謝爾．瓦倫斯基(Rochelle Walensky)出任聯邦疾病防治中心(CDC)主任，以及由耶魯大學健康權益學院副院長瑪瑟拉．努涅斯．史密斯(Marcella Nunez-Smith)主持其新冠肺炎平等工作小組。

波士頓麻州總醫院的首席傳染病學主任醫師瓦倫斯基為CDC主任。(Getty Ima...
波士頓麻州總醫院的首席傳染病學主任醫師瓦倫斯基為CDC主任。(Getty Images)

貝西拉若經參院確認，將會是首位拉丁裔衛生部長，他先前在國會支持通過「可負擔健保法」(Affordable Care Act)；莫西曾協助歐巴馬政府對抗伊波拉等公衛挑戰；至於總統任命CDC主任毋須經參議院確認。

傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)將擔任總統抗疫的醫學總顧問，並續任國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長；而歐巴馬政府前任官員齊安茲(Jeff Zients)將擔任新冠肺炎因應小組協調員與總統顧問，協助監督對抗疫情；歐巴馬政府老將、白登競選副經理娜塔莉．奎利安(Natalie Quillian)則將出任新冠肺炎因應小組的副協調員。

耶魯大學瑟拉．努涅斯．史密斯主持其新冠肺炎平等工作小組。(取自耶魯大學 網站)
耶魯大學瑟拉．努涅斯．史密斯主持其新冠肺炎平等工作小組。(取自耶魯大學 網站)

佛奇告訴CNN，他認為未來在拜登團隊的角色跟現職不會有太大差異，「我不太確定拜登團隊的確切架構，但肯定會類似於每日監測並處理當前的極度挑戰。」

拜登交接團隊人員向CNN證實，拜登預計8日舉行會議介紹其衛生團隊，不過該人員未透露拜登衛生團隊人員是否會全員出席。

拜登在聲明中指出：「這個團隊中有許多可信任且有經驗的領導人，他們將帶來最高程度的正直、嚴謹科學和風險管理經驗，因應美國史上最艱鉅的其一挑戰—控制新冠疫情，讓美國人重返就業、恢復生活並回到摯愛身邊。」

拜登接著表示，這個團隊中的世界級醫療專家與公僕從第一天起就會做好準備，並動員聯邦制府一切資源抗疫。

拜登 新冠肺炎 歐巴馬

上一則

喬州計票3次 拜登依舊贏 川普律師遭法官批「投機」

下一則

拜登將提名奧斯丁為首位非裔防長…退役未滿七年 須國會豁免

延伸閱讀

拜登將提名奧斯丁任首位非裔防長 曾掌中央司令部打擊IS

拜登將提名奧斯丁任首位非裔防長 曾掌中央司令部打擊IS
儘管民眾抗議 拜登任命洛市市長為就職委員會聯合主席

儘管民眾抗議 拜登任命洛市市長為就職委員會聯合主席
白宮顧問：拜登就職前 川普不打算再對中國加徵關稅

白宮顧問：拜登就職前 川普不打算再對中國加徵關稅
拜登就職典禮委員會 洛杉磯市長賈西迪入選

拜登就職典禮委員會 洛杉磯市長賈西迪入選

熱門新聞

1張圖看疫情：紐約州確診逾70萬 喬州破50萬

2020-12-07 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同