拜登抗疫團隊成軍 貝西拉將是首位拉裔衛生部長
總統當選人拜登(Joe Biden，前譯白登)7日公布領導政府對抗新冠肺炎的衛生團隊，他提名數個重要公衛要職人選，可望揮別川普總統偶爾戲劇性的任命風格，重新恢復強調科學，並以公開有紀律的方式公平分配新冠疫苗與療法。
拜登交接團隊提名加州檢察長貝西拉(Xavier Becerra)擔任衛生部長，拜登防疫顧問莫西(Vivek Murthy)擔任公共衛生署長，波士頓麻州總醫院(Massachusetts General Hospital)傳染病主任羅謝爾．瓦倫斯基(Rochelle Walensky)出任聯邦疾病防治中心(CDC)主任，以及由耶魯大學健康權益學院副院長瑪瑟拉．努涅斯．史密斯(Marcella Nunez-Smith)主持其新冠肺炎平等工作小組。
貝西拉若經參院確認，將會是首位拉丁裔衛生部長，他先前在國會支持通過「可負擔健保法」(Affordable Care Act)；莫西曾協助歐巴馬政府對抗伊波拉等公衛挑戰；至於總統任命CDC主任毋須經參議院確認。
傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)將擔任總統抗疫的醫學總顧問，並續任國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長；而歐巴馬政府前任官員齊安茲(Jeff Zients)將擔任新冠肺炎因應小組協調員與總統顧問，協助監督對抗疫情；歐巴馬政府老將、白登競選副經理娜塔莉．奎利安(Natalie Quillian)則將出任新冠肺炎因應小組的副協調員。
佛奇告訴CNN，他認為未來在拜登團隊的角色跟現職不會有太大差異，「我不太確定拜登團隊的確切架構，但肯定會類似於每日監測並處理當前的極度挑戰。」
拜登交接團隊人員向CNN證實，拜登預計8日舉行會議介紹其衛生團隊，不過該人員未透露拜登衛生團隊人員是否會全員出席。
拜登在聲明中指出：「這個團隊中有許多可信任且有經驗的領導人，他們將帶來最高程度的正直、嚴謹科學和風險管理經驗，因應美國史上最艱鉅的其一挑戰—控制新冠疫情，讓美國人重返就業、恢復生活並回到摯愛身邊。」
拜登接著表示，這個團隊中的世界級醫療專家與公僕從第一天起就會做好準備，並動員聯邦制府一切資源抗疫。
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