拜登抗疫團隊成軍 貝西拉將是首位拉裔衛生部長

總統當選人拜登建構抗疫團隊，明年上任後全力拼疫情，7日宣布內定加州檢察長貝西拉(右下)為衛生部長、佛奇(左下)留任國家過敏與傳染病研究院主任，並擔任拜登政府新冠疫情首席醫療顧問、預算管理專家齊安茲(左上)擔任疫情「總監」、延攬前公衛署長莫西(右上)重回這個職位。(Getty Images)

總統當選人拜登 (Joe Biden，前譯白登)7日公布領導政府對抗新冠肺炎 的衛生團隊，他提名數個重要公衛要職人選，可望揮別川普總統偶爾戲劇性的任命風格，重新恢復強調科學，並以公開有紀律的方式公平分配新冠疫苗與療法。

拜登交接團隊提名加州檢察長貝西拉(Xavier Becerra)擔任衛生部長，拜登防疫顧問莫西(Vivek Murthy)擔任公共衛生署長，波士頓麻州總醫院(Massachusetts General Hospital)傳染病主任羅謝爾．瓦倫斯基(Rochelle Walensky)出任聯邦疾病防治中心(CDC)主任，以及由耶魯大學健康權益學院副院長瑪瑟拉．努涅斯．史密斯(Marcella Nunez-Smith)主持其新冠肺炎平等工作小組。

波士頓麻州總醫院的首席傳染病學主任醫師瓦倫斯基為CDC主任。(Getty Images)

貝西拉若經參院確認，將會是首位拉丁裔衛生部長，他先前在國會支持通過「可負擔健保法」(Affordable Care Act)；莫西曾協助歐巴馬 政府對抗伊波拉等公衛挑戰；至於總統任命CDC主任毋須經參議院確認。

傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)將擔任總統抗疫的醫學總顧問，並續任國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長；而歐巴馬政府前任官員齊安茲(Jeff Zients)將擔任新冠肺炎因應小組協調員與總統顧問，協助監督對抗疫情；歐巴馬政府老將、白登競選副經理娜塔莉．奎利安(Natalie Quillian)則將出任新冠肺炎因應小組的副協調員。

耶魯大學瑟拉．努涅斯．史密斯主持其新冠肺炎平等工作小組。(取自耶魯大學 網站)

佛奇告訴CNN，他認為未來在拜登團隊的角色跟現職不會有太大差異，「我不太確定拜登團隊的確切架構，但肯定會類似於每日監測並處理當前的極度挑戰。」

拜登交接團隊人員向CNN證實，拜登預計8日舉行會議介紹其衛生團隊，不過該人員未透露拜登衛生團隊人員是否會全員出席。

拜登在聲明中指出：「這個團隊中有許多可信任且有經驗的領導人，他們將帶來最高程度的正直、嚴謹科學和風險管理經驗，因應美國史上最艱鉅的其一挑戰—控制新冠疫情，讓美國人重返就業、恢復生活並回到摯愛身邊。」

拜登接著表示，這個團隊中的世界級醫療專家與公僕從第一天起就會做好準備，並動員聯邦制府一切資源抗疫。