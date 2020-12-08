「加州禍害」 共和黨轟貝西拉沒資格掌衛生部

民主黨總統候選人拜登 選中加州 檢察長貝西拉(Xavier Becerra)擔任衛生福利部(HHS)部長；由於他贊成墮胎 的立場，因此遭受共和黨人士強烈反彈，揚言將不通過他的任命；此外，貝西拉擔任檢察長期間，更控告川普政府超過百次之多。

阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)率先宣告，他將為貝西拉的任命投下反對票；此外反墮胎團體「蘇珊安東尼李斯特反墮胎組織」(Susan B. Anthony List)也呼籲共和黨籍參議員，「擋下這讓人無法接受的提名」。

「他是加州的一大禍害，根本沒有資格領導衛福部。我會投下反對票，他的任命應在參院遭到否決。」柯頓推文表示：「貝西拉整個生涯不斷攻擊反墮胎的美國人，企圖強迫本該是鼓勵將孩子生下的危機懷孕關懷中心(Crisis Pregnancy Center)宣傳墮胎。」

「蘇珊安東尼李斯特反墮胎組織」的推文則說道：「選擇加州檢察長貝西拉擔任衛生部長，代表了拜登在墮胎議題上的極端立場。」組織更指出，貝西拉過去擔任眾議員時期，曾投票反對禁止「部分生產式墮胎」(partial- birth abortion)。

「這顯示了溫和派拜登卑鄙的謊言。」美南浸信會神學院(Southern Baptist Theological Seminary)校長莫勒(Al Mohler)透過推文表示，「他們最好別輸了參院多數優勢。喬治亞州的保守派人士們，你們注意到了嗎？選民註冊將在星期一截止。」

此外貝西拉更是近年來，對於川普總統最好鬥的檢察長之一；他主動自法律推動偏進步派的政策，比其他檢察總掌還多，且控告川普政府超過百次。

他對政府的控訴包括國際學生、線上課程、環境和移民等相關規定；其中最著名的案件，為控告衛福部免除部分私人組織和企業，因與企業主信仰不符，得以拒絕避孕用品。