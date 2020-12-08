10多名議員曾接觸朱利安尼 亞利桑納議會休會

川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)確診感染新冠病毒並於6日住院，由於朱利安尼上周一與十多名共和黨 籍亞利桑納州 議員曾長時間近距離接觸，他們在鳳凰城開會，討論如何推翻2020年大選結果；亞州參議會與州眾議會緊急宣布，7日起休會一周。

朱利安尼11月30日在鳳凰城凱悅酒店(Hyatt Regency)宴會廳，與十多位共和黨籍亞利桑納州議員開會，聽取議員提供有關選舉舞弊的指證、爆料與陰謀論；朱利安尼向媒體聲稱這場活動為「聽證會」，但實際上與正式立法程序並無關係。

歷時數小時的會議上，朱利安尼與絕大多數與會人士都沒戴口罩，也沒有保持社交距離。亞利桑納州共和黨部(Arizona Republican Party)推特帳號當天上傳朱利安尼與共和黨籍州議員合影照片，照片中無人戴口罩。

鳳凰城當地媒體報導，九名共和黨籍州議員坐在台上，聆聽「證人」陳述選舉舞弊指控，台下觀眾席則坐著多位現任州議員，以及在這次大選中剛當選的新科共和黨籍州議員。

隔天12月1日，朱利安尼則舉行不對外公開的私人會議，根據與會人士之一、共和黨籍州參議員李契(Vince Leach)推特發文，見面對象為亞利桑納州共和黨幹部，包括州參議會多數黨領袖葛雷(Rick Gray)、州眾議會議長鮑爾斯(Rusty Bowers)等。

朱利安尼確診並住院的消息傳出，相隔幾小時之後，亞利桑納州會眾議會便緊急宣布，7日起休會一周。

亞利桑納州眾議會在聲明中指出，由於最近出現確診案例，引發關切，基於慎重起見決定休議；聲明中指出，議會大樓完全關閉，「沒有人可以允許入內辦公或開會。」

為了幫川普推翻選舉結果，負責川普陣營選舉訴訟的朱利安尼，到各地巡迴處理選舉舞弊官司的行程，第一站就是亞利桑納州；不過，到目前為止，從亞利桑納州到喬治亞州、密西根州 ，朱利安尼領軍的律師團都沒能改變總統當選人拜登贏得選舉的結果。

朱利安尼在亞利桑納州停留兩天後，轉往下一站密西根州，與州眾議會成員會面。密西根州州眾議會共和黨團發言人狄阿桑德洛(Gideon D'Assandro)6日晚間表示，州議會並沒有休會打算。