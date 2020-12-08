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全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

公衛署長很憂心：這波疫情考驗醫院負荷量

記者顏伶如／綜合報導
公衛署署長亞當斯。(美聯社)
公衛署署長亞當斯。(美聯社)

聯邦公共衛生署長(U.S. Surgeon General)亞當斯(Jerome Adams)7日表示，目前這波新冠肺炎確診案例飆升，與之前幾次疫情升高狀況不同，「因為現在並不是個人防護裝備(PPE)的問題，也不是病毒檢測的問題。如今問題是出在醫院負荷量。」

「幾個特定地區的醫院，真是嚴重超載了。」亞當斯在接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「早安美國」(Good Morning America)主播史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)專訪時表示，如果要幫助這些醫院，讓醫院能夠在負荷量龐大的情況下維持運作，解決之道就是為醫護工作人員提供病毒疫苗

「我們希望透過疫苗施打能夠發揮影響力。」對於新冠疫苗獲准通過後，哪些人應該優先接受施打，亞當斯表示，希望確保把疫苗優先提供給極可能遭感染而喪命的對象。

亞當斯說，統計顯示，目前染疫死亡案例當中，約有40%到50%患者為高齡族群或住在長照機構裡的老年人，「但我們同時希望，站在抗疫第一線的醫護人員可以優先接受施打」。

亞當斯分析，這波疫情升溫與之前幾次狀況不同，不是個人防護裝備問題，也不是病毒檢測問題，而在於醫院負荷量過重，讓醫護人員施打疫苗就可以解決。

他說，疫苗施打順序如何安排，是由各州政府自行決定，聯邦衛生單位則從旁提供建議。他表示，某些州將優先提供疫苗給醫護人員，另外某些州則決定讓老年人、擁有潛伏病因而面臨較高風險的民眾優先施打。

美國新冠肺炎確診及死亡人數都不斷增加，亞當斯說，民眾目前自保之道就是戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並且盡量不要與並非同住在一起的外人接觸。

疫苗 美國 檢測

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