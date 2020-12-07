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川普「疫苗峰會」邀功秀 輝瑞、莫德納不賞臉

編譯林育正／綜合7日電

川普總統預計在8日簽屬行政命令，確保新冠疫苗輸出國外幫助友邦前，先讓美國人優先進行接種；同日川普也將在白宮舉行「疫苗峰會」，邀請醫界人士與會，但被認為是川普邀功的作秀活動，輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的執行長皆不會出席。

有官員透露行政命令將「清楚表明政府美國優先的立場」，再將疫苗配送予夥伴和盟友；行政命令將要求衛生部長阿查爾(Alex Azar)以「前所未見的效率」，研擬配送疫苗的優先順序。 

有官員透露，當國內有意願接種疫苗的人全都接受注射後，疫苗預計在春末夏初開始往國外配送。「疫苗送往國外前，讓美國人接種疫苗為首要之務。」官員透露。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)將在10日召開會議，評估輝瑞和德國生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗的緊急使用授權，也預計在17日針對莫德納疫苗進行評估。FDA局長韓恩(Stephen Hahn)上周曾表示，「非常有希望快速通過。」

此外川普也將在8日舉行疫苗峰會，不過醫藥界人士和官員都認為，這僅是一場公關作秀；川普政府希望藉此為快速研發出疫苗，和施壓FDA快速通過使用授權邀功。

韓恩日前曾兩次被要求進入白宮，解釋為何通過輝瑞和莫德納疫苗使用授權的進度如此緩慢。

不過根據消息人士透露，預計最先取得授權的兩大藥廠輝瑞和莫德納的執行長，博爾拉(Albert Bourla)和班塞爾(Stephane Bancel)卻婉拒邀請出席議苗峰會。

近幾周川普政府一度和輝瑞直接就未參與「神速計畫」(Operation Warp Speed)一事，和公布疫苗效果的時間點直接槓上。

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