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拜登將提名奧斯丁為首位非裔防長…退役未滿七年 須國會豁免

記者顏伶如／綜合報導
陸軍退休四星上將奧斯丁獲總統當選人拜登提名為國防部長。圖為2015年9月，奧斯丁以美軍中央軍區司令身分在國會作證。(美聯社)
陸軍退休四星上將奧斯丁獲總統當選人拜登提名為國防部長。圖為2015年9月，奧斯丁以美軍中央軍區司令身分在國會作證。(美聯社)

知情人士透露，總統當選人拜登將提名曾任美軍中央司令部(U.S. Central Command)司令的退役陸軍上將奧斯丁(Lloyd Austin)出任國防部長；這項人事案如果獲國會通過，奧斯丁將成為美國史上首位非洲裔國防部長。

奧斯丁掌理中央司令部的三年期間，負責美國在中東各地的軍事行動，歷經「伊斯蘭國」(Islamic State)的崛起，以及後來美國率領聯軍所展開的干預行動。

Politico新聞網站最早披露奧斯丁獲拜登任命為國防部長的消息；消息人士指出，拜登周末期間徵詢奧斯丁是否意願接掌國防部，67歲的奧斯丁則點頭同意。在拜登的防長人選考慮名單上，奧斯丁是在上周脫穎而出。

拜登公布首批包括國務卿與國家安全顧問在內的國安團隊閣員名單中，獨缺國防部長；令他陷入長考的最後三個人選為：歐巴馬任內的國防部政策次長佛洛諾伊(Michèle Flournoy)、歐巴馬任內的國土安全部長強生(Jeh Johnson)以及奧斯丁。

眾院民主黨國會助理透露，強生在國安部長任內表現出現爭議，包括擴大拘留無證移民家庭、加速遣返作業及出動數百架無人機攻擊恐嫌卻導致平民百姓死亡等，讓奧斯丁最近幾天獲得非裔國會議員連線(Congressional Black Caucus)成員大力支持，最終擊敗呼聲也高的佛洛諾伊。

但華盛頓郵報報導，拜登挑選奧斯丁掌理五角大廈的人事安排，接下來恐將遭到主張文官出任部長的國會議員反對；美國法律官員，軍職人員退役七年才能出任國防部長，由於奧斯丁2016年才剛退休，必須依法取得國會允許豁免。

川普總統上台後，任命退役陸戰隊四星上將馬提斯(James Mattis)出任國防部長時，國會2017年便曾為馬提斯通過軍職人員退役未滿七年的豁免。

馬提斯擔任軍職長達44年，於2013年退役；眾院表決時，共和黨為多數的眾議員投下贊成票，最後以268票贊成對151票反對，通過馬提斯退休未滿七年便出任國防部長的豁免。

約翰霍普金斯大學(John Hopkins Universit)策略研究教授柯恩(Eliot Cohen)曾分析，才剛退休的將領出任國防部長，執行層面將引發諸多問題，包括可能跳過參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)主席，成為總統的高級軍事顧問，軍旅生涯期間的個人恩怨也可能影響國防決策。

當年國會討論馬提斯豁免案時，眾院軍事委員會(House Armed Services Committee)共和黨籍主席索恩貝里(Mac Thornberry)曾在投票前說，國家面臨特別挑戰、國際環境越來越危險之時，馬提斯值得予以特殊考量。

國防部 拜登 美國

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